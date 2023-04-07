İddia: 'Sedat Peker, Süleyman Soylu'nun desteklediği aday için gazeteci tehdit etti'

Gazeteci Barış Terkoğlu ve Barış Pehlivan'ın kaleme aldığı "SS" adlı kitapta, organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından destek verilen aday hakkında yazılar yazan gazeteci Cihan Çakır'ı tehdit ettiği iddia edildi.

Gazeteci Barış Terkoğlu ve Barış Pehlivan'ın 'SS' ismini verdiği yeni kitapları, bugün okuyucuyla buluştu. Önsözünde "Bu kitap SS'in, yani uzun adıyla İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun öyküsünü anlatıyor" diyen ikilinin birlikte kaleme aldığı dördüncü kitapta, organize suç örgütü lideri Sedat Peker'le, Süleyman Soylu'nun geçmişte ismi "FETÖ"yle anılan bir belediye başkanı için birlikte hareket ettiği iddiasına da yer verildi.

"BU İŞ SENİ AŞAR, BAKANLIKTAN DOSTLAR VAR"

Gazete Duvar'dan Can Bursalı'nın aktardığına göre, kitabın "İçişleri Bakanı'nın çok sevdiği aile" başlıklı bölümünde, Ordu'nun Ünye ilçesinin AKP'li Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı için, 2019 yılında Sedat Peker'in "devreye girdiği" belirtildi. Kitapta, Peker'in Tavlı hakkında yazılar yazan Ordulu gazeteci Cihan Çakır'ı aradığı ve "Bu iş seni aşar, bu işin içinde bakanlıktan dostlar var" diyerek tehdit ettiği öne sürüldü. Peker'in de tehdit iddiasını "Söyledikleri doğrudur, samimi ikrar yapıyorum" diyerek teyit ettiğinin belirtildiği kitapta, Ünye Belediye Başkanı Tavlı hakkında şu ifadeler yer aldı:

"Son ana kadar Ünye’de AKP’nin adayı Adem Atik’ti. İlçede hem teşkilat hem seçmen Atik’i seviyordu. Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olan Hilmi Güler de Ordu üzerinde etkisi bilinen Numan Kurtulmuş da Atik’in yanındaydı. Nitekim ilk olarak Atik’in adı partinin adayı olarak açıklandı. İddia odur ki; Atik’in yerine Tavlı’nın konması için 'yüksek düzeyde' kulis yapanlar vardı. Elbette baştaki isim İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ydu! O gün Erdoğan’ın uçağında Soylu’ya yakınlığıyla bilinen bugünün Zagreb Büyükelçisi Yavuz Selim Kıran’ın da olması tesadüf değildi. Kıran da Soylu’ya yakın bir isimdi. Erdoğan ikna edilmiş, Atik yerine Tavlı konmuştu. İşte Peker’in, gazeteci Cihan Çakır’ı, Tavlı aleyhinde yazmaması için tehdit ederken, 'bakanlıktan dostlar' dediği sözlerin sırrı buradaydı."

"İÇİŞLERİ BAKANI NEDEN KORKUYOR?"

Terkoğlu ve Pehlivan'ın kaleme aldığı kitapta, Süleyman Soylu'nun, Sedat Peker'i devreye sokarak, 'adaylığını desteklemek için gazeteci tehdit ettirdiği' Hüseyin Tavlı hakkında "Ordu’nun yerel medyasında hakkında FETÖ geçmişinden, silahlı olaylara karışmasına kadar bir dizi iddia ortaya atılan Tavlı’yı İçişleri Bakanı neden koruyor?" ifadeleri de yer aldı.