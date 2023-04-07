Sağlık Bakanlığı 5 ay sonra koronavirüs tablosu yayımladı

Sağlık Bakanlığı, Kasım 2022 ile Mart 2023 tarihleri arasındaki Covid-19 verilerini açıkladı. Buna göre, toplam vaka sayısı 17 milyon 232 bin 66'ya ulaştı. Hayatını kaybedenlerin sayısı ise 102 bin 174 olarak kayıtlara geçti.

TRT Haber'in haberine göre, son 5 aylık sürece bakıldığında ise vaka sayısı 252 bin 945 oldu. Bu dönemde 844 kişi hayatını kaybetti.

Aralık ayında hem vaka sayısında hem de ölüm sayısında yükseliş gözlemlendi. Aralıkta 88 bin 705 yeni vaka kaydedilirken 252 kişi hayatını kaybetti.

Son 5 ayın Covid-19 rakamları şöyle:

* Kasım 2022'de vaka sayısı 73 bin 574, vefat sayısı 181

* Aralık 2022'de vaka sayısı 88 bin 705, vefat sayısı 252

* Ocak 2023'te vaka sayısı 43 bin 801, vefat sayısı 231

* Şubat 2023'te vaka sayısı 15 bin 811, vefat sayısı 95

* Mart 2023'te vaka sayısı 31 bin 54, vefat sayısı 85