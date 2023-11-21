İçişleri Bakanlığı'ndan Tunç Soyer’e 'Osmanlı'ya ve Vahdettin’e hakaret' soruşturması

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer hakkında Osmanlı Devleti'ne ve son padişah Vahdettin’e hakaret ettiği gerekçesiyle İçişleri Bakanlığı tarafından soruşturma başlatıldı.

İçişleri Bakanlığı'ndan Tunç Soyer’e 'Osmanlı'ya ve Vahdettin’e hakaret' soruşturması

İzmir Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Tunç Soyer'e 9 Eylül'de şehrin işgalden kurtuluşunun 100. yıldönümündeki konuşması nedeniyle İçişleri Bakanlığı tarafından soruşturma açıldı.

Sözcü'den İsmail Saymaz'ın haberine göre iki müfettiş görevlendiren bakanlık, Soyer'in Osmanlı Devleti'ni ve yöneticilerini hedef gösterdiği, kişinin hatırasına hakaret, halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçlarını işlediğini iddia etti.

Soyer, soruşturma konusu olan konuşmasında, “100 yıl önceydi. Bu toprakları yönetenler gaflet, delalet ve hatta hıyanet içindeydi. Gençler, kadınları, çocukları, geleceği hiç düşünmediler. Sadece saraylarındaki saltanatı korumak için bütün bir milleti ateşe attılar. İnsanlık onurumuzu, bağımsızlık tutkumuzu ve yaşam hakkımızı ayaklar altına aldılar ve teslim oldular” ifadelerini kullanmıştı.

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