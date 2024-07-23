Emniyet Müdürü ve Amirlerinin Atamaları Yapıldı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Emniyet Genel Müdürlüğü'nde görevli emniyet müdürü ve emniyet amirlerinin 2024 yılı genel atamalarının yapıldığını açıkladı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Emniyet Genel Müdürlüğü'nde görevli emniyet müdürü ve emniyet amirlerinin 2024 yılı genel atamalarının yapıldığını açıkladı.
Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:
"Emniyet Genel Müdürlüğümüzde görevli emniyet müdürü ve emniyet amiri rütbesinde bulunan personellerimizin 2024 yılı genel atamaları gerçekleşmiştir. Atamaları gerçekleşen personelimize yeni görevlerinde başarılar diliyorum. Hayırlı olsun."
Emniyet Genel Müdürlüğümüzde görevli Emniyet Müdürü ve Emniyet Amiri rütbesinde bulunan personellerimizin— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) July 23, 2024
2024 yılı Genel Atamaları gerçekleşmiştir.
Atamaları gerçekleşen personelimize yeni görevlerinde başarılar diliyorum. Hayırlı olsun. 🇹🇷 pic.twitter.com/S54CfVnJpv