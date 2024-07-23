Kulis: CHP, Sinan Ateş Cinayetini Meclis'e Taşıyor

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve Ayşe Ateş, dün CHP Genel Merkezi'nde bir araya geldi. Görüşme sonrası CHP'nin, Ateş cinayetini Meclis'e taşıyacağı öne sürüldü.

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Kulis: CHP, Sinan Ateş Cinayetini Meclis'e Taşıyor

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile Ayşe Ateş üçüncü kez görüştüğü ve CHP'nin cinayeti Meclis'e taşıyacağı öne sürüldü.

B Yüzü'nde yer alan habere göre, öldürülen eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş ile Özel, dün akşam saatlerinde CHP Genel Merkezi’nde bir görüşme yaptı. Ateş ve Özel’in, davayı ve süreci değerlendirdiği öğrenildi.

ARAŞTIRMA KOMİSYONU KURULMASINI İSTEYECEK

Kulislere yansıyan bilgilere göre, CHP, TBMM’de cinayetle ilgili bir araştırma komisyonu kurulmasına öncülük edecek.

CHP lideri Ateş’e davayla ilgili hukuki desteği artırma sözü de verdi. İki ismin süreç içinde yeniden bir araya gelmesi bekleniyor.

Kulis: CHP, Sinan Ateş Cinayetini Meclis'e Taşıyor - Resim : 1

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