İBB'den yeni nesil metrobüs! Test sürüşleri başladı

İstanbul’da 420 yolcu kapasiteli, elektrikli ve sürücüsüz metrobüsün test sürüşleri başladı.

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İBB'den yeni nesil metrobüs! Test sürüşleri başladı

İstanbul'da 420 yolcu kapasiteli, yüzde 100 elektrikli yeni nesil metrobüslerin hat üzerindeki test sürüşleri başladı.

İETT Genel Müdürü İrfan Demet konuyla ilgili yaptığı paylaşımda "Metrobüs hattında; 40 metre uzunluğunda 420 yolcu kapasiteli, % 100 elektrikli , sıfır emisyonlu, sürücüsüz, otonom sürüş kabiliyetli, çift yönlü sürücü kabinli, metro konforlu yeni nesil metrobüsü test etmeye başladık" bilgilerini paylaştı.

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