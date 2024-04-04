Üç katlı evde yangın: 3 kişi hastaneye kaldırıldı

Zonguldak’ta üç katlı binada çıkan yangın korkuttu. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınırken, dumandan etkilenen 3 kişi tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

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Üç katlı evde yangın: 3 kişi hastaneye kaldırıldı

Zonguldak’ın Kardeşler Köyü Baraj Mahallesi’nde İsmail U.’ya ait üç katlı evde akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Komşuların haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Büyüyen yangın; ekiplerin müdahalesi ile kontrol altına alındıktan sonra söndürme çalışması yapıldı. Evde ikamet eden İsmail U., oğlu Ömer U. İle eşi Nermin U. dumandan etkilendi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

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Jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı.

Kaynak: İHA

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