Ayhan Bora Kaplan davasında yeni gelişme: Gözler Adalet Bakanlığı'na çevrildi

Ankara'da tutuklanan suç örgütü lideri Ayhan Bora Kaplan'ın davasında yeni bir gelişme yaşandı.

Yurtdışına çıkma hazırlığı yaparken yakalanan suç örgütü lideri Kaplan’ın aracında 10 bin 300 lira, 800 dolar ile 50 bin Euro ele geçirilmiş, ev ve işyerlerinde yapılan aramalarda ise Kaplan’ın mal varlığından yüksek değerde senetler bulunmuştu.

Kaplan'ın lideri olduğu suç örgütüne yönelik operasyonda, aralarında Fethi Koyuncu ve Barış Kurt gibi isimlerin de yer aldığı 8 kişi tutuklanmış, Kaplan hakkında ise, biri ağırlaştırılmış olmak üzere toplamda 2 kez müebbet hapis ve 169.5 yıl hapis cezası istenmişti.

İlk duruşması 15 Nisan'da görülecek dava öncesi Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan dikkat çeken bir başvuru geldi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Kaplan'ın tutuklandığı dönemde avukatlığını yapan Fatih Atalay için yaptığı incelemede dikkat çeken tespitlere ulaştı.

Ayhan Bora Kaplan’ın tutuklandığı dönemde onun avukatlığını yapan Fatih Atalay’ın o dönem yargıdaki nüfuzunu kullanarak Kaplan soruşturmasına müdahale ettiği ve yargıyı etkilemeye çalıştığı yönünde bulgulara ulaştı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı anında incelemesini tamamladı ve avukat olmasından dolayı konuyu Adalet Bakanlığı’na taşıdı.

SORUŞTURMA İZNİ İSTEDİ

Savcılık, Kaplan adına lobi faaliyeti yürüttüğü, soruşturmaya müdahale ettiği, davalara yargıdaki gücünü kullanarak müdahale ettiği gerekçesiyle Adalet Bakanlığı'ndan soruşturma izni talep etti.

Ancak savcılığın günler öncesindeki bu talebine bakanlığın henüz yanıt vermemesi kafalarda soru işareti bıraktı. Gözler şimdi Adalet Bakanlığı’ndan gelecek olan kararda…

Öte yandan eski AKP Ankara il Başkanı ve şu anda Ankara Milletvekili olan Murat Alparslan ile ilgili de önemli bir bilgiye ulaşıldı.

Alparslan'ın başkanlık yaptığı döneminde AKP Ankara İl Başkan Yardımcılığı yapan ve şu anda tutuklu bulunan Barış Kurt ve diğer sanıkların tahliyesi için hem Alparslan’ın hem de avukat Fatih Atalay’ın devreye girdiği iddia edildi.

Kaynak: Gerçek Gündem