İBB Tutuklamalarının 100. Gününde CHP'den Miting

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CHP, Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun tutukluluğunun 100'üncü günü nedeniyle İstanbul Saraçhane'de "Millet İradesine Sahip Çıkıyor Mitingi" düzenledi. Mitinge, geçtiğimiz hafta CHP'ye geri dönen Memleket Partisi'nin eski genel başkanı Muharrem İnce ve CHP'nin önceki dönem genel başkanı Hikmet Çetin de katıldı.

Özel, mitingde yaptığı konuşmaya Nazım Hikmet'in "Hürriyet Kavgası" şiirini okuyarak başladı. Özel, konuşmasında şunları kaydetti:

'YA HEP BERABER YA HİÇBİRİMİZ'

"Bugüne kadar 29 büyük mitingde birlikteydik. Bu meydan İstanbul'daki bütün demokratların hep birlikte olduğu bir meydandır. Burası milletin meydanıdır, demokratların meydanıdır. Bu meydanın ötekisi yoktur, bu meydanda itilen, kakılan, dışlanan yoktur. Bu meydan bilir ki kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz.

'KAYA GİBİ ARKALARINDA DURUYORUZ'

Ahmet Özer 244 gündür, Rıza Akpolat 165 gündür, Alaattin Köseler 119 gündür, Emrah Şahan, Murat Çalık, Ekrem Başkan ile birlikte 100 gündür tutuklu. Hasan Akgün, Hakan Bahçetepe, Utku Caner Çaykara, Kadir Aydar ve Oya Tekin 27 gündür tutuklular. Onlarla birlikte belediye meclis üyelerimiz, pırıl pırıl bürokratlarımız cezaevlerinde tutuluyorlar. Tüm baskılara rağmen millet seçtiğinin arkasında duruyor, iradesinin arkasında duruyor. Ekrem Başkana ve arkadaşlarımıza sahip çıkıyor, biz de kaya gibi onların arkasında duruyoruz."

Kaynak: Haber Merkezi