İBB Tutuklamalarının 100. Gününde CHP'den Miting

CHP, 19 Mart'ta İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik gerçekleşen operasyonun ardından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının 100'üncü gününde Saraçhane'de miting düzenledi. Mitinge Muharrem İnce ve Hikmet Çetin de katıldı. Özel, tutuklu belediye başkanlarına destek mesajı verdi, birlik ve dayanışma vurgusu yaptı.

Son Güncelleme:
İBB Tutuklamalarının 100. Gününde CHP'den Miting
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

CHP, Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun tutukluluğunun 100'üncü günü nedeniyle İstanbul Saraçhane'de "Millet İradesine Sahip Çıkıyor Mitingi" düzenledi. Mitinge, geçtiğimiz hafta CHP'ye geri dönen Memleket Partisi'nin eski genel başkanı Muharrem İnce ve CHP'nin önceki dönem genel başkanı Hikmet Çetin de katıldı.

Özel, mitingde yaptığı konuşmaya Nazım Hikmet'in "Hürriyet Kavgası" şiirini okuyarak başladı. Özel, konuşmasında şunları kaydetti:

'YA HEP BERABER YA HİÇBİRİMİZ'

"Bugüne kadar 29 büyük mitingde birlikteydik. Bu meydan İstanbul'daki bütün demokratların hep birlikte olduğu bir meydandır. Burası milletin meydanıdır, demokratların meydanıdır. Bu meydanın ötekisi yoktur, bu meydanda itilen, kakılan, dışlanan yoktur. Bu meydan bilir ki kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz.

'KAYA GİBİ ARKALARINDA DURUYORUZ'

Ahmet Özer 244 gündür, Rıza Akpolat 165 gündür, Alaattin Köseler 119 gündür, Emrah Şahan, Murat Çalık, Ekrem Başkan ile birlikte 100 gündür tutuklu. Hasan Akgün, Hakan Bahçetepe, Utku Caner Çaykara, Kadir Aydar ve Oya Tekin 27 gündür tutuklular. Onlarla birlikte belediye meclis üyelerimiz, pırıl pırıl bürokratlarımız cezaevlerinde tutuluyorlar. Tüm baskılara rağmen millet seçtiğinin arkasında duruyor, iradesinin arkasında duruyor. Ekrem Başkana ve arkadaşlarımıza sahip çıkıyor, biz de kaya gibi onların arkasında duruyoruz."

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Özgür Özel
Son Güncelleme:
Dondurmadaki Gizli Tuzak: Alırken Bunlara Dikkat Edin! Sağlığınızı Tehlikeye Sokabilir Dondurmadaki Gizli Tuzak: Alırken Bunlara Dikkat Edin! Sağlığınızı Tehlikeye Sokabilir
Astrologdan Dikkat Çeken Analiz: Yağmurla Ruhu Beslenen 3 Burç Astrologdan Dikkat Çeken Analiz: Yağmurla Ruhu Beslenen 3 Burç
DEM Parti Açıkladı: Yabancı Heyet Terör Örgütü Lideri Öcalan ile Görüşmek İçin İstanbul'a Geldi 'Terörsüz Türkiye' Sürecinde Uluslararası Adım
Saraçhane Mitingi Sonrası Vatandaşlara Polis Müdahalesi Saraçhane Mitingi Sonrası Vatandaşlara Polis Müdahalesi
ÇOK OKUNANLAR
Tüm Memur ve Emekliler İçin Geri Sayım Başladı! Kim Ne Kadar Zamlı Maaş Alacak? Tüm Memur ve Emekliler İçin Geri Sayım Başladı! Kim Ne Kadar Zamlı Maaş Alacak?
Altın İçin Tarih Verildi: Çok Sert Çakılacak Altın İçin Tarih Verildi: Çok Sert Çakılacak
Altın, Dolar, Mevduat, Euro, Borsa... Yılın İlk 6 Ayı Yatırımcısının Yüzünü Güldüren Belli Oldu! Altın, Dolar, Mevduat, Euro, Borsa... Yılın İlk 6 Ayı Yatırımcısının Yüzünü Güldüren Belli Oldu!
Kimsenin İstemediği İş Mesleği Oldu: Hem Saygı Görüyor, Hem Aylık 150 Bin TL Kazanıyor Kimsenin İstemediği İş Mesleği Oldu: Hem Saygı Görüyor, Hem Aylık 150 Bin TL Kazanıyor
Ehliyet Sahipleri Dikkat! Bu Tarihi Kaçıran Dizlerini Dövecek: 15 TL'lik Ücret 7 Bin 438 TL'ye Fırlayacak Ehliyet Sahipleri İçin Köprüden Önce Son Çıkış: 15 TL'lik Ücret 7 Bin 438 TL'ye Fırlayacak