İBB, Evlilik Yardımında Artışa Gitti

İBB, yeni evlenecek çiftlere verdiği nakit desteği 30 bin liradan 40 bin liraya çıkardı. Artış, özellikle ekonomik zorluklarla boğuşan gençler için kritik bir destek olarak görülüyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), yeni evlenecek çiftlere sağlanan evlilik desteğini 40 bin liraya yükseltti. Daha önce ihtiyaç durumuna göre 30 bin lira olarak verilen nakit destek, artan yaşam maliyetleri gerekçesiyle güncellendi. Belediyeden yapılan bilgilendirmeye göre destekten yararlanmak isteyen çiftler başvurularını İstanbul Senin uygulaması, Alo 153 Çözüm Merkezi, Çözüm Merkezi mobil uygulaması ve sosyalyardim.ibb.gov.tr adresi üzerinden yapabiliyor. WhatsApp hattı ve Mobil Çözüm Noktaları da başvuru kanalları arasında yer alıyor.

DESTEK ŞARTLARI

Evlilik desteğinden yararlanabilmek için çiftlerin İstanbul’da ikamet etmesi, sosyal incelemede ekonomik ihtiyaç durumunun tespit edilmesi ve üç ay içerisinde evlenecek olmaları gerekiyor. Başvurular gelir durumu esas alınarak değerlendiriliyor. Nakit yardım, evlilik resmileştikten sonra başvurucunun banka hesabına yatırılıyor. Eş adaylarından yalnızca birinin İstanbul’da ikamet etmesi yeterli görülürken, evlilik sonrası her iki tarafın da kentte ikamet etmesi şartı aranıyor.

