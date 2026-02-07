Milli İHA’ların Öncüsü Özdemir Bayraktar’ın Hayatı Belgesel Oldu! Selçuk Bayraktar Duyurdu: 'Bu Dünyadan Bir AKINCI Geçti'

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Tek bir matkap ile kurduğu Baykar’da TB2, Akıncı gibi milli ve özgün İHA’lar geliştiren Özdemir Bayraktar, biyografik bir belgesel ile ölümsüzleşti.

TRT'den yapılan açıklamaya göre, belgesel bugün saat 21.00'de TRT Belgesel'de ekranlara gelecek.

Belgesel Türkiye'nin milli teknoloji hamlesine yön veren, Türk insansız hava araçlarının fikir babası Özdemir Bayraktar'ın iz bırakan yaşam öyküsünü ve Türkiye'nin geleceği adına adanmışlıkla verdiği mücadeleyi ele alıyor.

Bilgi ve tecrübeyi idealler, hayaller ve vatan sevgisiyle hayata taşıyan, vizyonu ve projeleriyle yeni nesillere ışık tutan bir mühendisin yolculuğunu ekrana getirecek olan belgeselde, Bayraktar'ı, hikayesine adım adım tanıklık eden ailesi, en yakınları ve dostları anlatıyor.

“BU DÜNYADAN BİR AKINCI GEÇTİ"

Selçuk Bayraktar, belgeseli “Onurlu bir yaşamın izleri” sözleriyle duyururken, Baykar da “Bu dünyadan bir AKINCI geçti” mesajıyla yapımı izleyiciye tanıttı.

Bayraktar paylaşımında; "Özdemir Bayraktar Belgeseli’nin ilk gösterimi için bir aradayız" ifadelerine yer verdi.

ÖZDEMİR BAYRAKTAR KİMDİR?

Özdemir Bayraktar, 1949'da Sarıyer'in Garipçe köyünde doğdu. Kabataş Erkek Lisesinin ardından 1972'de İstanbul Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünden mezun oldu. İçten yanmalı motorlar konusunda yüksek lisans çalışmasını tamamladı.

Bayraktar, Türkiye'nin sanayi sektöründe öncü rol üstlenen birçok fabrikanın (Burdur Traktör, İstanbul Segman, Uzel ve benzeri) kuruluş ve yeni yatırımlar aşamasında teknik yönetici görevlerinde çalıştı. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi mezunu olan ve Türkiye Sınai Kalkınma Bankasında bilgisayar programcısı olarak çalışan Canan Bayraktar ile dünya evine girdi. Özdemir ve Canan Bayraktar çiftinin bu evlilikten Haluk, Selçuk ve Ahmet adında 3 çocukları dünyaya geldi.

Bayraktar, 1984 yılında otomotiv sektörüne yönelik yerlileştirme çalışmalarına katkı sunmak maksadıyla Baykar Makina'nın kuruluşunda yer aldı. Baykar'ın milli ve özgün insansız hava aracı teknolojisi geliştirmesi atılımında öncü rol üstlenen Bayraktar, bu projelerin hayata geçirilmesinde tasarım aşamasından prototip aşamasına, imalat aşamasından yatırım planlamasına kadar her aşamada aktif ve lider olarak yer aldı.

Baykar tarafından Türk Silahlı Kuvvetleri için geliştirilen ilk insansız hava aracı olan Bayraktar Mini İHA AR-GE çalışmalarının yapıldığı 2005-2009 yıllarında Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde askerler ile birlikte gerçekleştirilen çalışmalara liderlik yaptı.

Baykar ürünlerine tasarımlarıyla hayat veren Özdemir Bayraktar, Bayraktar TB2 ve Bayraktar AKINCI TİHA'ya karakterini veren özgün tasarımların da sahibi.

Özdemir Bayraktar, Bayraktar TB2 SİHA'ların Karabağ'ın Ermenistan işgalinden kurtulmasına sunduğu katkı nedeniyle 2021'de Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından Karabağ Nişanı'na layık görüldü.

18 Ekim 2021'de hayata gözlerini yuman girişimci, yüksek mühendis ve sanayici Özdemir Bayraktar, son 20 yılını iş yerinde yaşayarak, Türkiye'nin tam bağımsızlığı için Milli SİHA'lara adadı.

