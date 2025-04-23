İBB Bilim Kurulu'ndan İstanbullulara Kritik Uyarı! 'Risk Ortadan Kalkmadı, Artçılar Devam Edecek'

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) bünyesindeki Bilim Kurulu (Prof. Dr. Tarık Şengül, Prof. Dr. Haluk Eyidoğan, Prof. Dr. Eser Çaktı, Prof. Dr. Himmet Karaman, Prof. Dr. Ejder Akgün Yıldırım, Prof. Dr. Şerif Barış, Doç. Dr. Pelin Alpkökin), kentte yaşanan depremlerin ardından toplandı.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanvekili Nuri Aslan, İstanbulluları oldukça korkutan 6.2’lik depremin ardından İBB Deprem Bilim Kurulu’nun öneri ve tespitlerini 5 başlık altında kamuoyuna duyurdu. Açıklamada artçı sarsıntıların devam edeceği vurgulandı.

Yaşanan bu depremin büyük İstanbul ve Marmara depremi olma ihtimalini ortadan kaldırmadığına dikkat çekilen açıklamada 5 maddede sıralanan öneri ve tespitler şöyle:

1-Bu aşamada panik ve kaygıya kapılmadan, sadece yetkili çevrelerden gelen uyarıları dikkate alarak bilinçli davranmak vatandaşlarımız açısından son derece önemlidir. Sosyal medya ve benzeri mecralarda sorumsuzca yayılan spekülatif değerlendirmelere itibar edilmemelidir.

'RİSK ORTADAN KALKMADI'

2- Yaşanan 6.2 büyüklüğündeki deprem ve artçıları, İstanbul ve Marmara Bölgesi’nin karşı karşıya olduğu deprem riskini ortadan kaldırmamıştır. Diğer yandan artçıların bir süre daha devam edeceğinin de bilinmesinde yarar vardır.

'HASARLI BİNALARA GİRMEYİN'

3-Deprem sonucu hasarlı hale gelen binalara girilmemesi ve yetkililerin bilgilendirilmesi önemlidir.

4-Depreme ilişkin yürütülen çalışmalarda, merkezi ve yerel yönetimlerin tüm ilgili birimlerinin eşgüdüm içinde çalışması etkili sonuçlar alabilmek açısından önemlidir. Benzer biçimde üniversitelerin ve ilgili sivil toplum kuruluşlarının katkıları da alınmalıdır.

5-Depremin yarattığı kaygıları en aza indirgemek ve spekülasyonların önüne geçmek üzere, yetkili kurumların düzenli aralıklarla kamuoyunu bilgilendirmesi de önemli olacaktır.

Kaynak: Haber Merkezi