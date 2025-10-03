HSK Kararnamesi Yayınlandı! İstanbul’da 3 Adliyede Değişim! Yeni Başsavcılar Kim Oldu?
Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) bugünkü toplantısında önemli atamalara imza attı. HSK kararnamesinin yayınlanmasının ardından İstanbul ve Antalya’da yeni başsavcılar da belli oldu. İşte o isimler…
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült
Hakim ve Savcılar Kurulu (HSK) Birinci Dairesi, 3 Ekim 2025 tarihli toplantısında çeşitli atamalar yapıldı. Toplantı sonrasında yayımlanan kararnamede yeni savcı ve başsavcıların kim olduğu da belli oldu.
Son TV'nin haberine göre yeni savcı ve başsavcıların isimleri şöyle:
- Kadir Yılmaz — İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcı Vekili, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcı Vekilliği’ne,
- Zafer Koç — İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı, Yargıtay Cumhuriyet Savcılığı’na,
- Hüseyin Gümüş — Bakırköy Cumhuriyet Başsavcısı, Yargıtay Cumhuriyet Savcılığı’na,
- Bülent Dinçel — Bakırköy Cumhuriyet Başsavcı Vekili, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcı Vekilliği’ne,
- Doç. Dr. Barış Duman — Beykoz Cumhuriyet Başsavcısı, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’na,
- Erol Çelik — Antalya Bölge Adliye Mahkemesi Başsavcı Vekili, Antalya BAM Cumhuriyet Başsavcılığı’na,
- Fatih Dönmez — İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’na,
- Harun Bulut — Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Savcısı, Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı’na,
- İsmet Saçlı — İstanbul Anadolu Cumhuriyet Savcısı, Kırklareli Cumhuriyet Başsavcı Vekilliği'ne getirildi.
Kaynak: SON TV
Son Güncelleme: