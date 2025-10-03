HSK Kararnamesi Yayınlandı! İstanbul’da 3 Adliyede Değişim! Yeni Başsavcılar Kim Oldu?

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Hakim ve Savcılar Kurulu (HSK) Birinci Dairesi, 3 Ekim 2025 tarihli toplantısında çeşitli atamalar yapıldı. Toplantı sonrasında yayımlanan kararnamede yeni savcı ve başsavcıların kim olduğu da belli oldu.

Yeni savcı ve başsavcılar isim isim açıklandı

Son TV'nin haberine göre yeni savcı ve başsavcıların isimleri şöyle:

Kadir Yılmaz — İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcı Vekili, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcı Vekilliği’ne,

Zafer Koç — İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı, Yargıtay Cumhuriyet Savcılığı’na,

Hüseyin Gümüş — Bakırköy Cumhuriyet Başsavcısı, Yargıtay Cumhuriyet Savcılığı’na,

Bülent Dinçel — Bakırköy Cumhuriyet Başsavcı Vekili, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcı Vekilliği’ne,

Doç. Dr. Barış Duman — Beykoz Cumhuriyet Başsavcısı, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’na,

Erol Çelik — Antalya Bölge Adliye Mahkemesi Başsavcı Vekili, Antalya BAM Cumhuriyet Başsavcılığı’na,

Fatih Dönmez — İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’na,

Harun Bulut — Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Savcısı, Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı’na,

İsmet Saçlı — İstanbul Anadolu Cumhuriyet Savcısı, Kırklareli Cumhuriyet Başsavcı Vekilliği'ne getirildi.

Kaynak: SON TV