HSK Kararnamesi Yayınlandı! İstanbul'da 3 Adliyede Değişim! Yeni Başsavcılar Kim Oldu?

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) bugünkü toplantısında önemli atamalara imza attı. HSK kararnamesinin yayınlanmasının ardından İstanbul ve Antalya’da yeni başsavcılar da belli oldu. İşte o isimler…

HSK Kararnamesi Yayınlandı! İstanbul'da 3 Adliyede Değişim! Yeni Başsavcılar Kim Oldu?
Hakim ve Savcılar Kurulu (HSK) Birinci Dairesi, 3 Ekim 2025 tarihli toplantısında çeşitli atamalar yapıldı. Toplantı sonrasında yayımlanan kararnamede yeni savcı ve başsavcıların kim olduğu da belli oldu.

HSK Kararnamesi Yayınlandı! İstanbul’da 3 Adliyede Değişim! Yeni Başsavcılar Kim Oldu? - Resim : 1
Yeni savcı ve başsavcılar isim isim açıklandı

Son TV'nin haberine göre yeni savcı ve başsavcıların isimleri şöyle:

  • Kadir Yılmaz — İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcı Vekili, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcı Vekilliği’ne,
  • Zafer Koç — İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı, Yargıtay Cumhuriyet Savcılığı’na,
  • Hüseyin Gümüş — Bakırköy Cumhuriyet Başsavcısı, Yargıtay Cumhuriyet Savcılığı’na,
  • Bülent Dinçel — Bakırköy Cumhuriyet Başsavcı Vekili, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcı Vekilliği’ne,
  • Doç. Dr. Barış Duman — Beykoz Cumhuriyet Başsavcısı, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’na,
  • Erol Çelik — Antalya Bölge Adliye Mahkemesi Başsavcı Vekili, Antalya BAM Cumhuriyet Başsavcılığı’na,
  • Fatih Dönmez — İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’na,
  • Harun Bulut — Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Savcısı, Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı’na,
  • İsmet Saçlı — İstanbul Anadolu Cumhuriyet Savcısı, Kırklareli Cumhuriyet Başsavcı Vekilliği'ne getirildi.

Kaynak: SON TV

