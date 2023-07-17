HSK, 3 bin 423 hakim ve savcının yerini değiştirdi

HSK'nın adli ve idari yargı kararnamesi ile 3 bin 423 hakim ve savcının görev yeri değiştirildi.

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HSK, 3 bin 423 hakim ve savcının yerini değiştirdi

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Birinci Dairesi'nin, 3 bin 36 adli ve 387 idari hakim ve savcıyı kapsayan adli ve idari yargı ana kararnamesi tamamlandı.

20 İL, 38 İLÇENİN CUMHURİYET BAŞSAVCILARI DEĞİŞTİ

Kararnameyle, 3 bin 36 adli hakim ve savcı ile 387 idari hakim ve savcının görev yeri değiştirildi.

Kararnameyle Adıyaman, Ağrı, Aydın, Bingöl, Denizli, Elazığ, Giresun, Hatay, Isparta, İzmir, Kahramanmaraş, Malatya, Manisa, Mardin, Muş, Niğde, Şırnak, Trabzon, Uşak ve Van ile 38 ilçenin Cumhuriyet başsavcıları değişti.

Karasu Adliyesi'ne ise ilk defa Cumhuriyet Başsavcısı atandı.

Ağır ceza mahkemesi başkanı olarak ise 118 atama gerçekleştirildi.

AA'nın aktardığına göre deprem bölgesinde yer alan mevcut mahkemelere ilave olarak 5 ağır ceza mahkemesi, 39 asliye hukuk mahkemesi, 11 tüketici mahkemesi ve 9 sulh hukuk mahkemesi faaliyete geçirilecek şekilde planlama yapıldı ve bu mahallere ilave 61 hakim ataması yapılarak deprem nedeniyle adli yargıda açılması muhtemel davalara ilişkin mahkemelerin etkinliği ve verimliliğinin artırılması amaçlandı.

BAKANDAN AÇIKLAMA

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Hakimler ve Savcılar Kurulunun 2023 Yılı Adli ve İdari Yargı Kararnamesi ülkemize ve yargı teşkilatımıza hayırlı olsun. Hakim ve savcılarımıza yeni görev yerlerinde başarılar diler, aileleri ile birlikte sağlık ve esenlikler temenni ederim. Adalete olan güveni daha da yukarılara taşımak için her kademedeki meslektaşlarımızla birlikte çalışmalarımıza devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

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