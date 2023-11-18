Hrant Dink katledildiği yerde anıldı

AGOS Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in katili Ogün Samast'ın serbest bırakılmasına yönelik tepkiler sürüyor.

Hrant'ın Arkadaşları'nın çağrısı üzerine Dink Ailesi, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin'in yanı sıra çok sayıda siyasetçi ve yurttaş Sebat Apartmanı önünde düzenlenen anmaya katıldı.

"BU DAVANIN PEŞİNİ BIRAKMAYACAĞIZ"

Hrant'ın Arkadaşları'ndan Bülent Aydın, şunları kaydetti:

"Bu cinayetin arkadasındaki karanlığa bakılmadı. Biz bu karanlık cinayetin arkadasındaki kötülük ortaya çıkarılana kadar, bu alçak cinayet karışan herkes yargılanana kadar ve bu kötülükle yüzleşme sağlanana kadar bu davanın peşini bırakmayacağız."

"ADALET ARAYIŞINA SAHİP ÇIKIN" ÇAĞRISI

Özel yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Güç hepimize had bildiriyor. Elbette en çok Ermeni cemaatini yaralıyor, üzüyor ve tedirgin ediyor. Türkiye'deki bütün muhaliflere şunu söylüyorlar: 'Biz burdayız, günü geldiğinde katilimize de sahip çıkarız' diyorlar. Kötülük katiline sahip çıkıyorsa; bütün iyi insanları Hrant'ın davasına, bütün mağdurların davalarına, Türkiye'deki insan hakları sorununa ve Türkiye'deki bütün eşitsizliklere karşı birleşmeye davet ediyorum. Karşımızdaki kötülük ve derin güçler, katillerine sahip çıkıyorlar. Bütün iyi insanlar birbirine ve adalet arayışına sahip çıksınlar."