H.K.G Davasında Yine Karar Çıkmadı: Duruşma 23 Eylül'de

İsmailağa Cemaati’ne bağlı Hiranur Vakfı kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’in, kızı H.K.G.’yi 6 yaşındayken “imam nikahıyla evlendirilerek” Kadir İstekli tarafından cinsel istismara maruz bırakılmasına ilişkin dava bir kez daha ertelendi.

Davanın üçüncü duruşması bugün İstanbul Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Sanık avukatlarının bir kısmı mazeret bildirerek duruşmaya katılmadığı için bildirilirken, mahkeme duruşmayı 23 Eylül tarihine erteledi.

Mahkeme karar için son kez süre verdi.

NE OLMUŞTU?

6 yaşındayken evlendirilen H.K.G. davasının Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 23 Ekim 2023'te görülen karar duruşmasında, tutuklu sanık Kadir İstekli 30 yıl, baba Yusuf Ziya Gümüşel 20 yıl ve anne Fatıma Gümüşel ise 16 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 20. Ceza Dairesi, sanıklara verilen cezanın arttırılması gerektiğini belirterek kararı bozmuştu. Mahkeme, sanık Kadir İstekli’nin 2004-2013 yılları arası için ‘Çocuğun nitelikli cinsel istismarı’ 2020 yılı için ise ‘Eşe karşı nitelikli cinsel saldırı’ suçlarından 2 ayrı ceza verilmesi gerekirken, tek bir suçtan cezalandırma yapıldığı değerlendirilmişti. Sanık anne ve baba Gümüşel için ise anne ve baba olmaları nedeniyle yasa gereğince arttırım yapılması gerektiğini kaydetmişti.