H.K.G. davasında bugün de karar çıkmadı! 'Utanç davası' ertelendi

Hiranur Vakfı kurucularından Yusuf Ziya Gümüşel’in kızı H.K.G.’nin 6 yaşında evlendirilmesi ve cinsel istismara maruz bırakılmasına ilişkin davanın 6. duruşması bugün görüldü. Dava 23 Ekim tarihine ertelendi.

Davanın önceki duruşması, tutuklu sanık Kadir İstekli’nin avukatının vekillikten çekilme dilekçesi vermesi üzerine ertelenmişti. Yargılamanın ilk duruşmasında, mahkeme heyeti; gizlilik kararı almış ve yayın yasağı getirmişti. Davada, sanık Kadir İstekli “cinsel istismar ve cinsel saldırı” suçlarından 67 yıl 10 ay 15 güne kadar hapis istemiyle yargılanıyor.

Baba Yusuf Ziya Gümüşel ve anne Fatıma Gümüşel hakkında ise 'zincirleme şekilde çocuğun cinsel istismarı' suçundan 22 yıl 6 aya kadar ceza isteniyor.