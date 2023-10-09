H.K.G. davasında bugün de karar çıkmadı! 'Utanç davası' ertelendi

Hiranur Vakfı kurucularından Yusuf Ziya Gümüşel’in kızı H.K.G.’nin 6 yaşında evlendirilmesi ve cinsel istismara maruz bırakılmasına ilişkin davada bugün de karar çıkmadı.

Son Güncelleme:
H.K.G. davasında bugün de karar çıkmadı! 'Utanç davası' ertelendi

Hiranur Vakfı kurucularından Yusuf Ziya Gümüşel’in kızı H.K.G.’nin 6 yaşında evlendirilmesi ve cinsel istismara maruz bırakılmasına ilişkin davanın 6. duruşması bugün görüldü. Dava 23 Ekim tarihine ertelendi.

Davanın önceki duruşması, tutuklu sanık Kadir İstekli’nin avukatının vekillikten çekilme dilekçesi vermesi üzerine ertelenmişti. Yargılamanın ilk duruşmasında, mahkeme heyeti; gizlilik kararı almış ve yayın yasağı getirmişti. Davada, sanık Kadir İstekli “cinsel istismar ve cinsel saldırı” suçlarından 67 yıl 10 ay 15 güne kadar hapis istemiyle yargılanıyor.

Baba Yusuf Ziya Gümüşel ve anne Fatıma Gümüşel hakkında ise 'zincirleme şekilde çocuğun cinsel istismarı' suçundan 22 yıl 6 aya kadar ceza isteniyor.

Etiketler
Hiranur Vakfı
Son Güncelleme:
Birlikte yaşadığı öğretmeni katlederek kayıplara karışan MEB personeli kim? 'Olağandışı yargı hareketi, kollandığını gösteriyor' Birlikte yaşadığı öğretmeni katlederek kayıplara karışan MEB personeli kim?
Büyükçekmece'de ihbara giden polislere ateş açıldı: 1 polis şehit oldu! Büyükçekmece'de ihbara giden polislere ateş açıldı: 1 polis şehit oldu!
Uzmanlar öneriyor: Tüketin 1 çay kaşığıyla hastalıklara karşı korunun! Uzmanlar öneriyor: Tüketin 1 çay kaşığıyla hastalıklara karşı korunun!
Yapımına başlandı! Sofralardan eksik olmuyor.. Kilosu bu yıl 250 TL Yapımına başlandı! Sofralardan eksik olmuyor.. Kilosu bu yıl 250 TL
ÇOK OKUNANLAR
Masadaki son rakam sızdırıldı: En düşük emekli maaşına yapılacak zam belli oldu Masadaki son rakam sızdırıldı: En düşük emekli maaşına yapılacak zam belli oldu
Cumhuriyet ikramiyesini alacak emekliler belli oldu: Detaylar ortaya çıktı! Cumhuriyet ikramiyesini alacak emekliler belli oldu: Detaylar ortaya çıktı!
Sevgilisinin istekleri Mehmet Ali Erbil'i bezdirdi: Mehmet Ali Erbil ile 40 yaş küçük sevgilisi Gülseren Ceylan ayrıldı Mehmet Ali Erbil ve Gülseren Ceylan ayrıldı
Babam ve Oğlum'un çocuk yıldızı Ege Tanman kahretti: 'Filmdeki acılı sahne kaderim oldu' Babam ve Oğlum'un çocuk yıldızı kahretti: 'Filmdeki acılı sahne kaderim oldu'
Nostradamus’tan tüyler ürperten savaş kehaneti: İsrail ile Filistin detayı korkuttu Nostradamus’tan tüyler ürperten savaş kehaneti: İsrail ile Filistin detayı korkuttu