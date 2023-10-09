Büyükçekmece'de ihbara giden polislere ateş açıldı: 1 polis şehit oldu!

Alınan bilgiye göre, Muratpaşa Mahallesi Çalıkuşu 1. Sokak Kiptaş Mimar Sinan Evleri 9 Blok 8. daireden gelen ihbar üzerine polis ekipleri buraya gitti.

Ekipler dairenin önüne geldiği sırada kapının arkasından silahla ateş edilmesi sonucu polis memuru Cihat Ermiş göğsüne isabet eden kurşunla yaralandı.

Ermiş, ağır yaralı olarak kaldırıldığı Mimar Sinan Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Beş yıldır görev yapan şehit polisin evli ve bir çocuk sahibi olduğu öğrenildi.

Konuya ilişkin polis ekiplerinin çalışmaları sürüyor.

SALDIRGANIN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Olaydan sonra gözaltına alınan Muhammet Emre Çorak, ifadesinde husumetlileri olduğunu evine kurşun isabet edince saldırıya uğradığını düşünerek kapıyı açan kişilere ateş ettiğini söyledi. Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

İstanbul Valiliği'nden konu ile ilgili yapılan açıklama şu şekilde;

Büyükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde görevli Polis Memuru Cihat ERMİŞ, 09.10.2023 Pazartesi günü Büyükçekmece Muratpaşa Mahallesi’nden gelen ihbarı değerlendirmek için söz konusu adrese gitmiş ve şüpheli şahsın bulunduğu daireye intikal etmiştir. Polis memurumuz, güvenlik görevlisinin yardımıyla daireye giriş yaptığı esnada şüpheli şahıs tarafından silahlı saldırıya uğramıştır. Saldırı sonucu ağır yaralanan polisimiz, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur.

Olay sonrası saldırıyı gerçekleştirdiği belirlenen M.B.Ç. (2003 doğumlu- 32 suç kaydı var) saldırıyı gerçekleştirdiği silahla birlikte yakalanarak gözaltına alınmıştır.

Şehit Polis Memuru Cihat ERMİŞ'in cenazesi 09.10.2023 Pazartesi günü İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesinde saat 14.00'da yapılacak olan uğurlama töreninin ardından memleketi Ankara’ya gönderilecektir.

Şehit polisimiz, evli ve bir çocuk sahibiydi. 2 yaşında 1 erkek çocuk sahibiydi.

Milletimizin başı sağolsun.