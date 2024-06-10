Hiranur Vakfı'nın kurucusu, kızını 6 yaşındayken evlendirmişti: H.K.G. davası ertelendi

Ailesi tarafından 6 yaşındayken evlendirilen H.K.G. davasının Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

H.K.G'nin, İsmailağa Cemaatine bağlı Hiranur Vakfı kurucularından babası Yusuf Ziya Gümüşel, anne Fatıma Gümüşel ve imam nikahlı eş Kadir İstekli'nin yargılandığı dava, 16 Temmuz saat 10.00'a ertelendi.

NE OLMUŞTU?

6 yaşındayken evlendirilen H.K.G. davasının Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 23 Ekim 2023'te görülen karar duruşmasında, tutuklu sanık Kadir İstekli 30 yıl, baba Yusuf Ziya Gümüşel 20 yıl ve anne Fatıma Gümüşel ise 16 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 20. Ceza Dairesi, sanıklara verilen cezanın arttırılması gerektiğini belirterek kararı bozmuştu. Mahkeme, sanık Kadir İstekli’nin 2004-2013 yılları arası için ‘Çocuğun nitelikli cinsel istismarı’ 2020 yılı için ise ‘Eşe karşı nitelikli cinsel saldırı’ suçlarından 2 ayrı ceza verilmesi gerekirken, tek bir suçtan cezalandırma yapıldığı değerlendirilmişti. Sanık anne ve baba Gümüşel için ise anne ve baba olmaları nedeniyle yasa gereğince arttırım yapılması gerektiğini kaydetmişti.

Baba Yusuf Ziya Gümüşel, anne Fatıma Gümüşel ve imam nikahlı eş Kadir İstekli, 6 Mayıs'ta hakim karşısına çıkmıştı ve dava 10 Haziran'a ertelenmişti.