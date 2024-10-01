Herkesin Gözü O Günde! Cem Garipoğlu'nun Mezarında Dikkat Çeken Hareketlilik

Münevver Karabulut'u öldüren Cem Garipoğlu'nun mezarı 3 Ekim'de açılacak. Herkesin beklediği gelişme öncesi Garipoğlu'nun mezarının başında polisler nöbet tutmaya başladı.

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İstanbul'da 15 yıl önce Münevver Karabulut'u öldürmesinin ardından cezaevinde 2014'te 'intihar ettiği' öne sürülen Cem Garipoğlu'nun mezarı 3 Ekim saat 11.00'de açılacak. Garipoğlu’nun cesedinden alınacak kemik örnekleri ile kimlik eşleşmesi yapılacak.

POLİS MEZAR BAŞINDA NÖBET TUTUYOR

Öte yandan, polis ekiplerinin açılmasına karar verilen Cem Garipoğlu’nun kabrinin bulunduğu Karacaahmet Mezarlığı’nda güvenliği sağlamak amacıyla nöbet tuttuğu görüldü.

NE OLMUŞTU?

Münevver Karabulut 2009 yılında Bahçeşehir’de bulunan bir villada Cem Garipoğlu tarafından öldürülmüştü. Garipoğlu 10 Ekim 2014 tarihinde ise kaldığı hücrede ölü bulunmuştu. Ölen kişinin Cem Garipoğlu olup olmadığı yönündeki iddialar üzerine Karabulut ailesi avukatları aracılığıyla fethi kabir işlemi yapılmasını talep etmişti. Talebi kabul eden Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı, Cem Garipoğlu’nun mezarının açılması için Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’na talimat yazmıştı. Savcılık, Üsküdar'da bulunan Karacaahmet mezarlığındaki kabrin 3 Ekim Perşembe günü saat 11.00'de açılmasına karar vermişti.

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Kaynak: İHA

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