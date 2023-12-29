Herkes merak ediyordu: Asgari ücretteki 2 liranın sırrı çözüldü

Milyonlarca kişinin merakla beklediği asgari ücret, 17 bin 2 lira olarak açıklandı. Herkesin merak ettiği 2 liranın sırrı ise çözüldü.

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Herkes merak ediyordu: Asgari ücretteki 2 liranın sırrı çözüldü

Milyonların merakla beklediği asgari ücret zammı dün akşam belli oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Vedat Işıkhan, 2024'te geçerli olacak asgari ücreti 17 bin 2 lira olarak açıkladı. Rakamın belirlenmesinin ardından herkes küsurata takılırken, 2 liranın sırrı ortaya çıktı.

GÜNLÜK ÜCRET NEDENİYLE KÜSURATLI ÇIKIYOR

Asgari ücretin küsuratlı belirlenmesinin mantıklı bir sebebi bulunuyor. Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın aktardığına göre, hem ücret ödemeleri hem de ücretler üzerinden Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) yapılan prim ödemeleri günlük asgari ücret üzerinden belirleniyor. Bu nedenle asgari ücret esasında aylık olarak değil, günlük olarak belirleniyor. Günlük tutar 30 ile çarpılarak brüt asgari ücret hesaplanıyor. Günlük asgari ücretin küsuratının kesin sayıyı vermesi için brüt ve net asgari ücret küsuratlı olabiliyor.

ÖRNEKLİ ANLATIM

Örneğin, brüt asgari ücret 20.000 TL olsaydı, 1 günlük asgari ücret 666,6666 diye uzayan bir sayı olacaktı. Oysa 20.002,50 TL 30'a bölününce günlük asgari ücret 666,75 TL oluyor. Yevmiye ile çalışan işçilerin ücretleri, askerlik, doğum ve yurt dışı borçlanmaları, isteğe bağlı sigorta primleri gibi ödemeler günlük ücret üzerinden hesaplanıyor.

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