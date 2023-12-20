Her şeyi değiştiren arama: Dilan Polat'ın gözaltı süreci, Ali Yerlikaya'nın telefonuyla başlamış!

Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin gözaltı süreci ile ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. İddiaya göre Ali Yerlikaya'nın açtığı telefon süreci başlattı.

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Her şeyi değiştiren arama: Dilan Polat'ın gözaltı süreci, Ali Yerlikaya'nın telefonuyla başlamış!

Göreve geldiğinden beri çetelere yönelik operasyonlarıyla gündeme gelen İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın, kara para aklamakla suçlanan sosyal medya fenomenleri Dilan Polat ve Engin Polat'ın gözaltına alınmadığı süreçte Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'a telefon açtığı öne sürüldü.

27 Eylül'de hakkında soruşturma başlatılan Dilan-Engin Polat çifti 1 Kasım'da gözaltına alındı.

10Haber'den Hazar Dost'a konuşan kaynaklara göre Polat çiftinin gözaltı süreci İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'a telefonuyla başladı.

Kaynaklara göre uzayan süreç ve çift hakkında gözaltı kararı verilmemesi hakkında İstanbul Emniyet’inden üst düzey müdürler İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’ya bilgi verdi.

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Yerlikaya durumu öğreneceğini söyleyerek Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile konuştu.

Yerlikaya ve Tunç arasındaki görüşmenin ardından Polat çifti hakkında yakalama kararı çıkarıldı ve çiftle beraber 20 kişi, 1 Kasım’da gözaltına alındı.

MASAK’ın hazırladığı 4 Ekim tarihli ön raporda Polatlar’ın şirketlerindeki belirsiz hesap hareketleri tespit edilmiş ve “İnternet mecralarındaki satışların gerçekliği, ilişkili kurumlar adına alınan POS’lar üzerinden başta kredi kartı dolandırıcılığı, yasa dışı bahis şüphelerin bulunması nedeniyle, söz konusu şüphelerin izalesinin ilgili banka ve ödeme kuruluşlarından alınan verilerin incelenmesi ile mümkün olabileceği; ileri inceleme sonuçlarının ayrıca ele alınması gerektiği” belirtilmişti.

Adalet Bakanı Tunç 3 Kasım’da yaptığı açıklamada “Bu kişilere ve şirketlerine ait şüpheli işlemler tek tek tespit edildi. Adli kontrol ve gözaltı işlemleri yapıldı” demişti.

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Dilan Polat Engin Polat Ali Yerlikaya
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