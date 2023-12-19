Dilan Polat ve diğer fenomenlerle ilgili merak edilen soru yanıt buldu

O BAĞLANTININ SIRRI ÇÖZÜLDÜ

Fenomenler ve güzellik merkezleri adeta ayrılmaz ikiliydi. Kara para aklama soruşturmaları sürerken o bağlantının sırrı da çözüldü. Haklarında soruşturma başlatılan fenomenler, tüm anılarını ve hayatlarını sosyal medyada paylaşıyor, takipçi artırabilmek için de her yolu deniyorlardı. Ancak iddiaya göre o içerikler çok da masum değildi.