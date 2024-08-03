Hendeğe Devrilen Otomobilin Sürücüsü Kurtarılamadı

Samsun'da hendeğe devrilen otomobilin sürücüsü, hastanede yaşamını yitirdi.

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Hendeğe Devrilen Otomobilin Sürücüsü Kurtarılamadı

Samsun'un Bafra ilçesinde hendeğe devrilen hafif ticari aracın sürücüsü yaşamını yitirdi.

Rüstem Şen'in (75) kullandığı 55 ABH 324 plakalı hafif ticari araç, Samsun-Sinop kara yolu Kelikler mevkisinde hendeğe devrildi. İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Bafra Devlet Hastanesine kaldırılan Şen, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA

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