Hendeğe Devrilen Otomobilin Sürücüsü Kurtarılamadı

Samsun'un Bafra ilçesinde hendeğe devrilen hafif ticari aracın sürücüsü yaşamını yitirdi.

Rüstem Şen'in (75) kullandığı 55 ABH 324 plakalı hafif ticari araç, Samsun-Sinop kara yolu Kelikler mevkisinde hendeğe devrildi. İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Bafra Devlet Hastanesine kaldırılan Şen, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA