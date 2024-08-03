Teknede Rahatsızlanan İki Kişinin İmdadına Sahil Güvenlik Yetişti

Muğla’nın Marmaris ilçesinde gezi teknesi ve yelkenli teknede rahatsızlanan 2 kişi Sahil Güvenlik ekiplerince tıbbi tahliyeleri gerçekleştirildi.

Marmaris açıklarında seyreden gezi teknesi ve yelkenli teknede bulunan vatandaşların rahatsızlanması üzerine yardım çağrısı yapıldı. Yapılan yardım çağrısı üzerine Sahil Güvenlik ekipleri tarafından rahatsızlanan vatandaşların denizden tahliyeleri yapılarak 112 ambulans ekiplerine teslim edildiler.

Kaynak: İHA