Helallik isteyen Erdoğan'a yanıt: Helal etmiyoruz!

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, depremin vurduğu kentlerden biri olan Adıyaman'da bugün açıklamalarda bulundu. “Sarsıntıların yıkıcı etkisi, olumsuz hava nedeniyle ilk birkaç gün Adıyaman'da arzu ettiğimiz etkinlikte çalışma yürütemedik. Bunun için sizden helallik istiyorum" diyen Erdoğan'a siyasilerden ve vatandaşlardan tepki geldi: Helal etmiyorum!

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan bugün MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Adıyaman'ı ziyaret etti. Erdoğan burada yaptığı açıklamada Adıyamanlılardan 'Helallik' istedi. “Sarsıntıların yıkıcı etkisi, olumsuz hava nedeniyle ilk birkaç gün Adıyaman'da arzu ettiğimiz etkinlikte çalışma yürütemedik. Bunun için sizden helallik istiyorum" diyen Erdoğan'a siyasi partilerden ve sosyal medya kullanıcılarından tepki geldi. Twitter'da #helaletmiyorum başlığı Trend Topic (TT) oldu.

HDP: HAKKIMIZI HELAL ETMİYORUZ

Halkların Demokratik Partisi (HDP)'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda “Deprem vergilerini amacı dışında kullananlara, inşaat lobilerine milyonlar akıtanlara, binlerce insanın donarak ölmesine neden olanlara, AFAD ve Kızılay'ı arpalık olarak kullandıranlara, imar afları çıkaranlara hakkımızı helal etmiyoruz” denildi.

BABACAN: HELALLİK İSTEYİP SORUMLULUKTAN KAÇAMAZSIN

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan da sosyal medya hesabından, “Sayın Erdoğan, helalliği kalanlardan değil ihmaliniz yüzünden vefat edenlerden istemeniz gerekiyor. Sadece helallik isteyip sorumluluktan da kaçamazsınız. İlk 48 saatteki gecikmeler nedeniyle kaç kişi hayatını kaybetti?” sorusunu yöneltti.

TİP: HESAPLAŞACAĞIZ

Türkiye İşçi Partisi’nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda da, “Helalleşmeyeceğiz, hesaplaşacağız” ifadeleri kullanıldı.

Twitter'da '#helaletmiyorum' etiketi kısa sürede birinci sıraya yükseldi.