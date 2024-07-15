HDP'li Eski Belediye Başkanının Kardeşi, Silahlı Saldırıda Öldürüldü

Olay, akşam saatlerinde Dicle ilçesi kırsal Yokuşlu Mahallesi’nde meydana geldi. 2014 yılında HDP'den ilçe belediye başkanı olarak seçilen Abdüssamed Bilgin'in kardeşi Mahmut Bilgin, kamyonuyla seyir halindeyken kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından uzun namlulu silahlarla saldırıya uğradı.

İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Başından ve ayağından yaralanan Bilgin, ilk müdahalenin ardından Dicle Devlet Hastanesi'ne, buradan da Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Bilgin’in hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

HAYATINI KAYBETTİ

Dicle ilçesi kırsal Yokuşlu Mahallesi’nde kamyonuyla seyir halindeyken uğradığı silahlı saldırıda ağır yaralanan Mahmut Bilgin, tedavi gördüğü Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Bilgin’in cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu’na götürüldü. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.