HDP'li Eski Belediye Başkanının Kardeşi, Silahlı Saldırıda Öldürüldü

2014 yılında Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde belediye başkanı seçilen Abdüssamed Bilgin'in kardeşi Mahmut Bilgin, silahlı saldırıya uğradı. Yaralı olarak hastaneye kaldırılan Bilgin, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

HDP'li Eski Belediye Başkanının Kardeşi, Silahlı Saldırıda Öldürüldü

Olay, akşam saatlerinde Dicle ilçesi kırsal Yokuşlu Mahallesi’nde meydana geldi. 2014 yılında HDP'den ilçe belediye başkanı olarak seçilen Abdüssamed Bilgin'in kardeşi Mahmut Bilgin, kamyonuyla seyir halindeyken kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından uzun namlulu silahlarla saldırıya uğradı.

İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Başından ve ayağından yaralanan Bilgin, ilk müdahalenin ardından Dicle Devlet Hastanesi'ne, buradan da Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Bilgin’in hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

HAYATINI KAYBETTİ

Dicle ilçesi kırsal Yokuşlu Mahallesi’nde kamyonuyla seyir halindeyken uğradığı silahlı saldırıda ağır yaralanan Mahmut Bilgin, tedavi gördüğü Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Bilgin’in cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu’na götürüldü. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Etiketler
Saldırı
81 İldeki Emeklilere İndirimli Olacak. Duyuru Yapıldı ve Uygulama Başladı 81 İldeki Emeklilere İndirimli Olacak. Duyuru Yapıldı ve Uygulama Başladı
İzmir'deki Elektrik Akımı Faciasında Gözaltı Sayısı 29'a Yükseldi Elektrik Faciasında Gözaltı Sayısı Arttı
CHP'den Bahçeli'nin Elini Öpen Emniyet Müdürü Hakkında Çağrı: 'Derhal Emekli Edilmeli' 'Bu Emniyet Müdürü Derhal Emekli Edilmeli'
Bitki Boylarını 10 Karış Birden Uzatan Uygulama! Çiçekleriniz Daha Hızlı Büyüyecek Bitki Boylarını 10 Karış Birden Uzatan Uygulama! Çiçekleriniz Daha Hızlı Büyüyecek
ÇOK OKUNANLAR
AKOM, İstanbulluları Saat Vererek Uyardı AKOM, İstanbulluları Saat Vererek Uyardı
İmar Planını Tanımadılar! Fahrettin Koca'nın Hastanesi 3 Kat Yükseltildi Koca'nın Hastanesi 3 Kat Yükseltildi
40 Yıldır Esnaf Lokantası İşleten Emin Usta Açıkladı: İşte Biber Dolmasına Lezzet Katan Basit Yöntem 40 Yıldır Esnaf Lokantası İşleten Emin Usta Açıkladı: İşte Biber Dolmasına Lezzet Katan Basit Yöntem
İzmir, Manisa ve Çanakkale'de Orman Yangını: 3 Kişi Hayatını Kaybetti, 4 Kişi Gözaltına Alındı 3 Kişinin Hayatını Kaybettiği Faciada 4 Gözaltı
Emekli Maaşına Zamda Son Viraj: Rakam Belli Oldu Emekli Maaşına Zamda Son Viraj