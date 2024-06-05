Havalimanı çalışanları Havacılık Yasası'na karşı iş yavaşlatacak!

TBMM'nin gündemindeki Havacılık Yasası'na karşı Devlet Hava Meydanları İşletmesi'nde faaliyet gösteren sendika ve dernekler, 6 Haziran'da iş yavaşlatacak.

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Havalimanı çalışanları Havacılık Yasası'na karşı iş yavaşlatacak!

Devlet Hava Meydanları İşletmesi'nde faaliyet gösteren sendika ve dernekler, TBMM’nin gündemine gelen Havacılık Yasası’na karşı harekete geçti.

Yapılması planlanan düzenlemelerin, çalışanlar arasındaki iş barışını bozacağı savunulurken, ilgili yasaya karşı ilk tepki iş yavaşlatma olacak. Taleplerin kabul edilmemesi halinde ise iş bırakma da gündeme gelecek.

Ulaştırma Memur-Sen, Türk Ulaşım-Sen, Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikası, HAVAÇAD, HAVELTED, Uluslararası ARFF Derneği, SİHAGÜVDER, HAVATED, SİHAMED, Hava Ulaş-Der ve Apron Memurları Derneği'nin katıldığı toplantıda iş yavaşlatma konusunda ilk adımın 6 Haziran’da atılmasına karar verildi.

Toplantıda alınan kararlar ise şöyle:

"06.06.2024 Perşembe gününden itibaren havalimanlarındaki çalışanlar, hava ve kara tarafındaki operasyonlarda süresiz olarak uluslararası standart ve tavsiyeler ile mevzuatlara aykırı olarak yüklenen işleri yapmayacak, kesinlikle mevzuat dışına çıkılmayacak.

Yapılacak olan iş yavaşlatma eylemi, talepler gerçekleştirilinceye kadar devam edecek.

Alınan iş yavaşlatma eylemi sonucunda talepler karşılanmazsa tekrar bir araya gelinerek iş bırakma eylemi kararı alınacak."

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