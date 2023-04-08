Havada panik: Patlama sesi duyuldu, motor bir anda alev aldı

Türk Hava Yolları'nın (THY) Kayseri-İstanbul seferini yapan yolcu uçağında korku dolu anlar yaşandı. Saat 18.15'te havalanan TK2015 sefer sayılı uçakta kalkıştan hemen sonra patlama sesi duyuldu.

KAYSERİ'YE ACİL İNİŞ YAPTI

Uçağın motorlarından birinde alev görülmesi üzerine pilotlar acil iniş kararı aldı. Kayseri'ye geri dönen uçak güvenli bir şekilde havalimanına inmeyi başardı. Durumun nedeni henüz bilinmezken, THY'den de açıklama yapılmadı.

ŞUBAT AYINDA DA TEHLİKE ATLATILMIŞTI

Şubat ayında da İstanbul - Kayseri seferini yapan TR - JYD kuyruk numaralı Boeing 737-900 tipi uçağı büyük tehlike atlatmıştı.

THY uçağı Kayseri Erkilet Havalimanına ineceği sırada iniş sol iniş takımlarında bulunan teker patlamıştı.

Uçağın piste teker koyduğu anda patlayan iniş takımları uçağın büyük bir tehlike atlatmasına neden olmuştu. THY uçağı Kayseri Erkilet Havalimanına patlak tekerle iniş yaparken uçağa hemen acil müdahele ekipleri tarafından müdahele edilmişti.