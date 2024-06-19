Hava sıcaklıkları 9 ilde 40 derecenin üstüne çıkacak!

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün verilerine göre, yurt genelinde mevsim normallerinin 3-6 derece üstünde olan hava sıcaklıkları bugün mevsim normallerinin 7-10 derece üzerinde seyredecek. 9 ilde hava sıcaklığı 40 derecenin üzerine çıkacak.

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Hava sıcaklıkları 9 ilde 40 derecenin üstüne çıkacak!

MGM verilerine göre mevsim normallerinin üstünde seyreden hava sıcaklıkları daha da artıyor. Dün mevsim normallerinin 3-6 derece üstünde olan sıcaklıkların, bugün mevsim normallerinin 7-10 derece üstünde seyretmesi bekleniyor.

Hava sıcaklıkları bugün 9 ilde 40 derecenin üzerine çıkacak. Hava sıcaklığı Aydın'da 43, Şanlıurfa'da ve Kahramanmaraş'ta ise 42, Kilis, Batman ve Diyarbakır'da 41, Denizli, Gaziantep ve Adıyaman'da 40 derece olacak.

Öte yandan, Doğu Karadeniz kıyı illeri, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu, Denizli, Uşak ve Burdur ile Isparta'nın kuzeyi ve batısı, Afyonkarahisar'ın güneyi ve Van'ın doğu kesimlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Güneydoğu Anadolu Bölgesinde ise toz taşınımı olacağı tahmin ediliyor.

Kaynak: ANKA

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