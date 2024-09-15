Hava Almak İçin Parka Gitti; Kalp Krizi Geçirip Öldü

Bursa’da 55 yaşındaki adam, hava almak için gittiği parkta otururken kalp krizi geçirip hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Hava Almak İçin Parka Gitti; Kalp Krizi Geçirip Öldü

Bursa’da merkez Nilüfer ilçesi Görükle Kurtuluş Mahallesi’nde parka hava almaya çıkan Erol Köseoğlu (55), banka oturdu. Bir süre sonra Köseoğlu ilk belirlemelere göre kalp krizi geçirdikten sonra kafasını yere vurdu. Kanlar içerisinde kalan Köseoğlu’nu görenler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde Köseoğlu’nun hayatını kaybettiğini belirledi. Köseoğlu’nun cansız bedeni savcılık incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırıldı. Acı haberi alan yakınları olay yerine gelerek sinir krizi geçirdi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

Etiketler
Bursa
Show TV Bahar Dizisinin Hayranlarını Şaşırttı! Apar Topar Karar Değişti Show TV Bahar Dizisinin Hayranlarını Şaşırttı! Apar Topar Karar Değişti
Yeni Akit, İBB'nin Cemevi Kararı Üzerinden Hedef Gösterdi! 'Ateşle Oynuyor' Yeni Akit, İBB'nin Cemevi Kararı Üzerinden Hedef Gösterdi!
Antalya'da İş Cinayeti: 6 Katlı İnşaatın Çatısından Düşen İşçi Hayatını Kaybetti Antalya'da İş Cinayeti
Hazır Yufkayla Yapılan Böreği Lezzetlendiren Tüyo! İşte Şeflerin 5 Sırrı Hazır Yufkayla Yapılan Böreği Lezzetlendiren Tüyo! İşte Şeflerin 5 Sırrı