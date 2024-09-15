Antalya'da İş Cinayeti: 6 Katlı İnşaatın Çatısından Düşen İşçi Hayatını Kaybetti
Antalya'nın Aksu ilçesinde 6 katlı inşaatın çatısından 1'inci kata düşen 22 yaşındaki Ahmet Çekener, yaşamını yitirdi. İşe yeni başlayan Çekener'in düşüşünü gören işçiler durumu acil servise bildirdi. Sağlık ekipleri Çekener'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Antalya'da çalıştığı inşaatın 6 katlı inşaatın çatısından 1'inci kata düşen Ahmet Çekener (22), yaşamını yitirdi.
Olay, saat 10.00 sıralarında Aksu ilçesi Altıntaş Mahallesi 3139 Sokak’ta meydana geldi. İşe yeni girdiği öğrenilen Ahmet Çekener, 6 katlı inşaatın çatısında dengesini kaybederek 1'inci kata düştü. Çekener'in düştüğünü gören diğer işçiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, Ahmet Çekener'in hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Ahmet Çekener’in cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: DHA
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