Mardin'de Halk Otobüsü ile Otomobil Birbirine Girdi: İnceleme Başlatıldı
Mardin’de halk otobüsü ile otomobil çarpıştı. Kazada yaralanan olmazken, inceleme başlatıldı.
Mardin’in Nusaybin ilçesinde öğle saatlerinde 8 Mart Mahallesi'nde halk otobüsü ile plakası belirlenemeyen otomobil çarpıştı.
Kazada şans eseri yaralanan olmazken, çevredekilerin olayı 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: İHA
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