Hatay'da Zeytinlik Yangını: Evlere Sıçramadan Söndürüldü

Hatay'ın Antakya ilçesinde bulunan bir zeytinlikte yangın çıktı. Yangın evlere sıçramadan söndürüldü.

Son Güncelleme:
Hatay'da Zeytinlik Yangını: Evlere Sıçramadan Söndürüldü

Hatay’da zeytinlik alanda yaşanan yangın, çevredeki evlere sıçramadan söndürüldü.

Yangın; Antakya İlçesi Büyükdalyan Mahallesi’nde bulunan zeytinlikte yaşandı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede büyüyen yangın, ekiplerin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı. Evlere sıçramadan söndürülen yangında zeytinlikte ağaçlar yanarak zarar gördü.

Kaynak: İHA

Etiketler
zeytin Hatay Antakya
Son Güncelleme:
Sinan Ateş Davasında Yeni Gelişme Sinan Ateş Davasında Yeni Gelişme
Kapya Biber Salçasının En Doğru Hazırlanışı! İzmir'de Salça Böyle Yapılıyor Kapya Biber Salçasının En Doğru Hazırlanışı! İzmir'de Salça Böyle Yapılıyor
Manavgat'ta Mucize Kurtuluş! Kafa Kafaya Girdiler, Yaralanan Olmadı Manavgat'ta Mucize Kurtuluş! Kafa Kafaya Girdiler, Yaralanan Olmadı
Tencereye 1 Bardak Dökün Eti Lokuma Çeviriyor! Şeflerin Gizli Sırrı Tencereye 1 Bardak Dökün Eti Lokuma Çeviriyor! Şeflerin Gizli Sırrı