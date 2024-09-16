Hatay'da Zeytinlik Yangını: Evlere Sıçramadan Söndürüldü
Hatay'ın Antakya ilçesinde bulunan bir zeytinlikte yangın çıktı. Yangın evlere sıçramadan söndürüldü.
Hatay’da zeytinlik alanda yaşanan yangın, çevredeki evlere sıçramadan söndürüldü.
Yangın; Antakya İlçesi Büyükdalyan Mahallesi’nde bulunan zeytinlikte yaşandı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede büyüyen yangın, ekiplerin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı. Evlere sıçramadan söndürülen yangında zeytinlikte ağaçlar yanarak zarar gördü.
Kaynak: İHA
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