Hatay'da yıkımın ardından yardım çığlığı: 'Allah rızası için...'

10 ilde yıkıma neden depremin ardından Hatay için yardım talepleri geliyor. Yıkımın büyük olduğu kent için Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel de çağrı yaptı. Sosyal medyadan adreslerini paylaşan yurttaşlar enkaz altından çıkartılmayı bekliyor.

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Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli, 7.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Çevredeki 10 ilde de şiddetli biçimde hissedilen sarsıntı nedeniyle binlerce bina yıkıldı. İlk belirlemelere göre toplam 284 vatandaş hayatını kaybetti. Yaralı sayısının 2 bin 323 olduğu bildirildi.

Sarsıntının büyüklüğü Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından 7.4 olarak açıklandı. Kandilli Rasathanesi ise depremin merkez üssünün Gaziantep / Şehitkamil, büyüklüğünün 7.5 olduğunu duyurdu. Türkiye uluslararası yardım talep ederken, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) bölgede acil durum ilan etti. Yurt genelinde belediyeler görevlendirildikleri kentlere yardım götürmek için yola çıktı.

HASAR GÜN AĞIRMASIYLA ORTAYA ÇIKTI

Deprem nedeniyle Hatay merkez ve ilçelerinde çok sayıda bina yıkılırken, birçoğu da hasar gördü.

Dörtyol'da 5 katlı ve Payas ilçesinde 3 katlı bir binanın yıkıldığı bilgisine ulaşılırken, Reyhanlı ve Erzin ilçelerinde de evlerin zarar gördüğü ve çökmeler meydana geldiği kaydedildi. Merkezde de çok sayıda binanın yıkıldığı Hatay'da, Payas ilçesinde çöken 3 katlı müstakil binanın enkazında 5 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Aynı binadan 11 kişi de yaralı olarak kurtarıldı. İskenderun ilçesinde ise aralarında devlet hastanesinin de bulunduğu 20'nin üzerinde bina yıkıldı.

Öte yandan, Serinyol ilçesinde de askeri birliğe bağlı bir binanın çöktüğü ve yaralıların olduğu ifade edildi. Günün ağarmasıyla birlikte depremin boyutunun gözler önüne serildiği şehirde vatandaşlar ve tüm ekipler seferber edilirken, bölgedeki arama-kurtarma çalışmaları sürüyor.

KIRIKHAN-REYHANLI ARASINDAKİ YOL ÇÖKTÜ

Hatay'da fay boyunca yollardaki kırıklar da görüntülendi.  Kırıkhan-Reyhanlı arasındaki yolda ise çökme meydana geldi.

Hatay'da yıkımın ardından yardım çığlığı: 'Allah rızası için...' - Resim : 1

ENKAZ ADRESLERİ SOSYAL MEDYADA

Depremde çok sayıda binanın yıkıldığı ve hasar gördüğü Hatay'da bulunan ve enkaz altında yakınları kalan yurttaşlar adreslerini paylaşarak sosyal medyada yardım talep etti. Bazı vatandaşlar ise henüz yardım ulaşmadığını belirterek tepki gösterdi.

VOLKAN DEMİREL: ALLAH RIZASI İÇİN YARDIM EDİN

Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel sosyal medyadan; "Biz kendi imkanlarımızla fazla bir şey yapamıyoruz. Ne kadar imkan varsa, hepsini göndermenizi istiyorum. Sadece Hatay değil, çevre illerde de durum aynı. Allah rızası için yardım edin" ifadelerini kullandı. 

Sosyal medyadan paylaşım yapan yurttaşlar adreslerini paylaşarak yardım ulaştırılmasını talep etti. 

ORHAN AYDIN: KIZIMA ULAŞAMIYORUM

Sanatçı Orhan Aydın ise sosyal medyadan yaptığı paylaşımda kızına ulaşamadığını belirtti. 

 
 
 
 
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