Hatay'da üç aileye aynı TOKİ dairesi çıktı!

Hatay’da, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü adres sistemini güncellemedi. TOKİ konutları için başvuran üç aileye aynı daire çıktı. Sorunu çözemeyen TOKİ'nin “Hakkınızdan vazgeçin” mesajı gönderdiği öne sürüldü.

Cumhuriyet'ten Çağdaş Bayraktar'ın haberine göre, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, binaların kapı numaralarını 2021’de sistemden değiştirmiş ancak yurttaşları bilgilendirmemişti. Deprem sonrası TOKİ konutları için hak sahipliği başvurusu yapan yurttaşlardan kendi beyanları esas alınması nedeniyle aynı daireler farklı yurttaşlara çıktı. Mağdur yurttaşlardan Havva Can yaşananları anlattı.

Depremde İskenderun’da yaşadığı bina yıkılan Can, “E-devlet uygulamasından kura sonuçlarına baktığımda TOKİ çıktığını gördüm. Yaklaşık iki hafta sonra AFAD’dan aradılar, ‘Sizin daire numaranız 9 değil 10. Daire hem size hem gerçek 10 numaraya hem de üst katınızdaki kişiye çıktı, gelin ve hakkınızdan feragat ettiğinize ilişkin belge imzalayın’ dediler” ifadelerini kullandı.

Kendisine şimdi de AFAD’dan “Konut sahibi oldunuz. Anahtar teslimi işlemleri için ofislerimizi ziyaret edin” mesajı geldiğini belirten Can, “Evimi istiyorum. Talebimi geri çekme lüksüm yok, çünkü kimsem yok” dedi.

CHP Hatay Milletvekili Nermin Yıldırım Kara konuya ilişkin şöyle konuştu:

“Doğal olarak yurttaşlar ellerinde o an bulunan kayıtlarla yetkili kurumlara hak sahipliği başvurusunda bulundu. Karşı taraftaki kurum yetkilileri o dönem hiçbir itiraz veya uyarıda bulunmuyor. Şimdi de kuralar sonucu aynı daireye üç kişinin kaydı çıkıyor. Kurumlar kendi hatalarından ya da iç işleyişlerindeki sorunlardan dolayı yurttaşı mağdur ediyor. Yurttaşlardan hak kazanımlarından feragat etmesi isteniyor. Bu aslında depremden bu yana her kurumun ne derece çözüldüğünü ve hesapsız şekilde hareket ettiğini de gözler önüne seriyor. Hem görevinizi yanlış yapacaksınız hem de faturayı yine yurttaşa keseceksiniz. Bir yıl boyunca temel hakkı olan barınmayı sağlayamadığınız insanlara ‘Feragat edin’ diyemezsiniz. Sorunu siz yaratıyorsunuz, fedakârlığı depremzededen bekliyorsunuz.”