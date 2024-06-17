Hatay'da feci kaza! Otomobil tarlaya uçtu: 6 yaralı

Kaza, Antakya - Reyhanlı yolu Tayfur Sökmen Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, seyir halindeki otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle tarlaya uçtu. Otomobilin tarlaya uçtuğu kazada, 6 kişi yaralandı.

Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yaralıları otomobilden kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti.

Yaralılar ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi.

Kaynak: İHA