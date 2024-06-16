İstanbul Kâğıthane'de bayramın ilk gününde feci kaza: 5 kişi yaralandı

Kağıthane'de bayramın ilk gününde meydana gelen zincirleme kazada 5 kişi yaralandığı bilgisi verildi.

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İstanbul Kâğıthane'de bayramın ilk gününde feci kaza: 5 kişi yaralandı

Kağıthane'de Kurban Bayramı'nın ilk gününde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Refüjü aşıp taksiyle kafa kafaya çarpan Tofaş Kartal marka otomobilin adeta dağıldığı kazada olay yeri savaş alanına döndü.

Kaza Kağıthane İmrahor Caddesi'nde saat 15.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kurban Bayramı'nın ilk gününde Kağıthane istikametine doğru ilerleyen, Tofaş Kartal marka otomobilin sürücüsü aracın hakimiyetini kaybederek refüjü aşıp karşı yöne geçti.

Kontrolden çıkan otomobil, Hüseyin Can'ın kullandığı içinde yolcu bulunan 34 TCM 41 plakalı ticari taksiyle kafaya kafaya çarpıştı. Zincirleme trafik kazası meydana geldi. Toplam 4 araç kazaya karıştı. Ortalık savaş alanına dönerken, kazada takside bulunan kadın yolcu ve sürücü Hüseyin Can'ın da aralarında bulunduğu toplam 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ambulans ekipleri, sevk edildi. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, Kartal marka araca sıkışan sürücüyü kurtarmak için çalışma başlattı.

Yaralı sürücü itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldıktan sonra hastaneye kaldırıldı. Diğer yaralılar da olay yerine sevk edilen ambulanslarla hastaneye sevk edildi.

KAZADA KARTAL MARKA ARAÇ DAĞILDI

Zincirleme kazaya neden olduğu ileri sürülen Kartal marka otomobilin ön tarafının dağıldığı görüldü. Öte yandan kaza nedeniyle cadde tek yönlü trafiğe kapatıldı.

Taksi şoförü Hüseyin Can, “Karşı şeritten gelip, yola atlayıp üstüme vurdular. Araba Kartal modeldi. Kafa kafaya girdiğimiz için hızını anlayamadım. Arabada kadın yolcu vardı, yaralı. O arabada ise 3 yaralı vardı” dedi.

Kaynak: İHA

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Kağıthane İstanbul Trafik kazası
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