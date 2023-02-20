Hatay'da 6.4 büyüklüğünde deprem: 3 kişi hayatını kaybetti

Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği illerde enkaz kaldırma çalışmaları sürerken yıkımın en çok yaşandığı Hatay'da bir art arda depremler meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, deprem saat 20.04'te Hatay'ın Defne ilçesinde gerçekleşti.

Çevre illerde de hissedilen 6.4 büyüklüğündeki deprem, 16,7 kilometre derinlikte oldu.

AFAD, ana depremin ardından Samandağ'da 5.8 büyüklüğünde artçı bir deprem meydana geldiğini açıkladı. AFAD bir süre sonra da 5.2'lik yeni bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Peş peşe yaşanan sarsıntılar, Gaziantep, Adana, Osmaniye, Kahramanmaraş'ta da hissedildi.

Hatay'daki 6.4 büyüklüğündeki deprem Lübnan, Suriye, Ürdün, Irak, Filistin, İsrail ve Mısır'da hissedildi.

22.59 itibariyle İçişleri Bakanı Süleyman Soylu 3 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

İşte dakika dakika yaşananlar:

23.49 Hatay'da meydana gelen depremin şiddetli hissedildiği Mersin'de okullar bir gün tatil edildi.

23.33 AFAD: Deprem sonrası, en büyüğü 5,8 olmak üzere, 32 artçı deprem yaşanmıştır. Deprem nedeniyle üç vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. İlk belirlemelere göre enkaz altında kalan vatandaşlarımızın olduğu bilgisi alınmıştır.

22.59 Süleyman Soylu: Alanın taraması neticesinde Biri Antakya, Defne ve Samandağ’da 3 vatandaşımız hayatını kaybetti. 3 enkazda arama kurtarma çalışması devam ediyor

22.53 6 Şubat'taki depremlerde de kısmen hasar görmesine rağmen sağlam kalan bölümünde hastalara bakılan İskenderun Devlet Hastanesi'ndeki hastaların tahliye edilmesi kararlaştırıldı. Bunun üzerine hastaneye onlarca ambulans sevk edildi. Ambulanslarla alınan hastalar, Payas ilçesinde kurulan sahra hastanesi ile Dörtyol Devlet Hastanesine nakledilmeye başlandı. Hastanedeki tüm hastaların sevk edileceği belirtildi.

22.27 Hatay'da peş peşe meydana gelen 6.4 ve 5.8'lik depremlerin ardından Osmaniye'de daha önce hasar alan 4 katlı boş bina çöktü.

22.15 Naci Görür: Genelde bir yerde deprem olduğu zamanlarda açığa çıkan enerji tümüyle boşalmaz. Bir kısmı iki uca doğru transfer edilir. Hatay’da bu oldu. Bizim büyük ölçüde beklediğimiz bu depremdi. Maraş’tan Hatay’a olan kadar hatta daha büyük bir deprem beklemiyoruz. Adana’da biraz hassasiyetimiz olacak. Oraya da enerji transfer etmiş olabilir. Bir de Maraş depremleri özellikle Malatya civarında biraz enerji transferi olmuş olabilir. Dikkat etmek lazım. İki büyük deprem o bölgedeki fay sistemlerini zorladı. Bölge hareketli. Zaman içerisinde durulacaktır. Adana veya Kıbrıs’ta ve Karlıova’da depremler olduğu zaman Doğu Anadolu enerjisini boşaltmış olacak ve uzun süre deprem olmayacak.

22.10 Defne Belediye Başkanı: 30 saniye içinde önce deprem yaşadık. Bu artçı falan da değil. Beş buçuğu depremden saymamaya başladık. Çok kötü durumdayız. Kahramanmaraş depreminde çok sayıda yurttaşımız hayatını kaybetti. Şu an ki deprem onun 3 katı. İhbarları alıp valiliğe iletiyoruz. Bittik. Diyecek bir lafım yok. Elektrikler kesik, hiç bir yerde done alamıyorsunuz. Belediyelerin arama kurtarma ekipleri var. 166 bin nüfusu var, yarısı göç etti. Defne'ye ekip ihtiyacımız var. Belediye başkanlarımız da, çalışanları da depremzede. Benim 5 personelim vefat etti. Zor durumdayız, anlayın artık.



22.00 AFAD: Hatay'daki depremlerin ardından Kandilli Rasathanesinin uyarısıyla tedbir amaçlı verilen deniz seviyesi yükseltisine yönelik uyarı, değerlendirmeler sonucunda kaldırılmıştır.

21.59 Antalya Valiliği, deniz kıyısından uzaklaşma uyarını kaldırdı.

21.55 Defne Belediye Başkanı İbrahim Güzel: Kahramanmaraş’tan çok daha fazla hissettik. Şu an elektrik yok. İnsanların çığlıkları arasında koordine etmeye çalışıyoruz. Enkaz altında kalanları Valiliğe bildiriyoruz, müdahale etmeye çalışıyoruz. Durum facia. Maraş depremini üçe katlayan bir depremdi. Kötü durum. İnsanların can hıraş feryatları var. Acil çadır istiyoruz. Burası metropol değil, taşra. Kimse evini, ahılı bırakıp gitmez. Çadırkent kuracağımıza millete çadır versek daha iyi olacağını düşünüyorum.

21.49 Fuat Oktay: Hastanelerimize getirilen 8 yaralımız var. Her bir ihbarı değerlendirdikten sonra açıklama yapacağız. Kandilli ile görüştük bu 2 saatlik prosedürel bir uygulama. Bu her zaman uyguladıkları bir yöntem. Şu anda bu riskin olmadığı için uyarıyı kaldırmıştır. AFAD da ya kaldırdı ya da kaldırmak üzere. Karaçay Barajı ile ilgili teyit edilen bir risk yok. Bu vesileyle hasarlı binalara girmemeleri hususunda özellikle rica ediyoruz.

21.45 Samandağ Belediye Başkanı Refik Eryılmaz NTV’ye konuştu: Depremle birlikte elektrikler kesildi. İnsanlar güvenli illere kaçmaya çalışıyorlar. Ağır hasarlı ve orta hasarlı binalarımız yıkıldı. Her taraf zifiri karanlık olduğu için binalarda insan olup olmadığını teyit etmedik. Bazı haberler aldık onları teyit etmek istiyorum. Vatandaşlarımız çadır istiyor. Vatandaşlarımızı artık kimse eve sokamaz. Bu çadırları da vatandaşlarımıza çok görmesinler. Bu sorunumuz hala çözülmedi. Çok acil bir şekilde barınma sorununa çözüm bulmalarını istiyorum.

21.37 Candaş Tolga Işık: Az önce Naci Görür'le konuştum, 'Günlerdir uyardığımız Kahramanmaraş depremi sonrası Hatay ve Adana'da beklenen depremin Hatay bölümü bu akşam gerçekleşti. Bundan sonrası için sırada Adana ve Kıbrıs'ta da benzer büyüklükte bir deprem riski var.

21.35 İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Samandağ ve Defne'de yıkım olduğu bilgisini aldık.

21.33 Antalya Valiliği: Vatandaşlarımızın deniz kıyısından uzak durması önemle rica olunur.

21.31 Gaziantep Valisi Davut Gül: Hatay’da olan deprem Gaziantep’te de hissedildi. An itibariyle bir metruk binada kısmi çökme olup herhangi bir can kayıbı bulunmamaktadır. Lütfen ağır hasarlı binalardan uzak durunuz. Geçmiş olsun

21.03 CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu: Hatay’da peş peşe yaşanan, çevre illerde de hissedilen deprem nedeniyle bölgedeki tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Dualarımız, yeni kayıpların yaşanmaması için.

21.19 Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş NTV’ye konuştu: Samandağ’ın belli köyleri, Antakya Defne ve Altınözü’nde yıkılan binalarımız var. Maalesef binaların altında kalan insanların olduğuna dair mesajlar geliyor. Bir kısım insan evi sağlam diye girmiş bir kısım da evi taşınırken yıkıldı. Genelde yıkılan binalar ağır ve orta hasarlı binalar yıkılmış gibi görünüyor. 90’larda yapılan bir köprümüz de yıkıldı.

21.09 TKP kriz masasından paylaşılan bilgiye göre bölgede yıkılan binalar ve yeni enkazlar var.

21.09 Hatay'daki 6.4 ve 5.8'lik depremler sonrası Mustafa Kemal Üniversitesi Araştırma Hastanesi tahliye ediliyor. Hastaların sahra hastanelerine taşındığı bildiriliyor.

TSUNAMİ UYARISI

21.05 AFAD, "Vatandaşlarımızın, deniz seviyesinde 50 cm’e kadar yükselme riskine karşı tedbir amacıyla sahil şeridinden uzak durmaları önem arz etmektedir" uyarısında bulundu.

21.04 Hatay'da meydana gelen 6.4 büyüklüğündeki deprem sonrası, Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi (EMSC) tsunami uyarısı verdi.

EMSC'nin paylaşımında, "M6.4'ün ardından 20 dakika önce (yerel saat 20:04:29) #Antioch nin ( #Turkey ) 14 km güneybatısında meydana geldi. Kıyıdan uzaklaşın ve daha yüksek bir yere ulaşın. Ulusal yetkililerin direktiflerine uyun. Aşağıda verilen bağlantılardaki güncellemeler" açıklamasında bulundu.

LÜTFÜ SAVAŞ'TAN AÇIKLAMA

20.46 Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş depremlere ilişkin "Bu akşam yaşadığımız depremin ardından tüm vatandaşlarımıza bir kez daha geçmiş olsun dileklerimi sunarım. Tüm ekiplerimizle vatandaşlarımızın bütün ihtiyaçlarını karşılamak üzere sahadayız" açıklamasında bulundu.

20.45 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Hatay merkezli depremlerle ilgili incelemelerimiz devam ediyor. Vatandaşlarımızın hasarlı binalardan uzak durmalarını rica ediyoruz."

20.45 Hatay Valisi Rahmi Doğan ise "Kentte deprem nedeniyle bazı ihbarlar aldık, bunları değerlendiriyoruz, taramalarımız sürüyor" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler 10 kentte yıkıma neden olmuş; Hatay yıkımın en ağır olduğu kentlerden biri olarak kayıtlara geçti.

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