ÇHD: 10 bin liralık deprem yardımlarına haciz konuldu

Çağdaş Hukukçular Derneği, depremzedelere ödenen 10 bin liralık yardıma, çeşitli borçlar gerekçe gösterilerek 'haciz konulduğunu' açıkladı.

ÇHD: 10 bin liralık deprem yardımlarına haciz konuldu

Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) Genel Merkezi, depremzedelere ödenen 10 bin liralık yardımlara, ertelendiği açıklanan vergi, SGK prim ve banka kredi borçları karşılığı haciz konduğunu açıkladı.

Sosyal medyadan açıklama yapan ÇHD, "Deprem sonrası bölgedeki vatandaşların vergi, SGK prim ve banka kredi borçları belli süre ertelenmişti. Öğrendiğimize göre, konutları hasar gören yurttaşlara yapılan 10 bin TL’lik destek ödemesi dahil hesaplarındaki paralara vergi dairelerince borca mahsuben haciz konulmuştur. Yatan bu destek paralarına el konulması hem hukuken hem de vicdanen kabul edilemezdir. Depremzedelere yardıma günlerce gidemeyen devlet, yapmış olduğu göstermelik yardıma el koymakta çok hızlı davranabilmektedir. Bir an önce bu kabul edilemez uygulamadan vazgeçilmesi çağrısında bulunuyor ve tüm kamu borçlarının ivedilikle silinmesini talep ediyoruz" dedi.

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