Hatay'da 5.1 büyüklüğünde deprem
Hatay'ın Arsuz ilçesi yakınlarında 5.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre merkez üssü Akdeniz olan ve Hatay'ın Arsuz ilçesine yakın olan 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Saat 22.47'de meydana gelen depremin derinliği 10.77 km olarak bildirildi.
VALİLİK'TEN AÇIKLAMA
Hatay Valisi Rahmi Doğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, depremin ardından herhangi bir ihbar almadıklarını belirterek, "Hasarlı binalar da dahil herhangi bir olumsuzluk bildirilmedi. Ekiplerimizin sahada taramaları devam ediyor." dedi.
Son Güncelleme:
Fatih Altaylı: Kamuya ait olan kurum ve bankaların, kamuya ait paraları bağışlamaları ne kadar yasal