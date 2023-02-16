Hatay'da 5.1 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre merkez üssü Akdeniz olan ve Hatay'ın Arsuz ilçesine yakın olan 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Saat 22.47'de meydana gelen depremin derinliği 10.77 km olarak bildirildi.

VALİLİK'TEN AÇIKLAMA

Hatay Valisi Rahmi Doğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, depremin ardından herhangi bir ihbar almadıklarını belirterek, "Hasarlı binalar da dahil herhangi bir olumsuzluk bildirilmedi. Ekiplerimizin sahada taramaları devam ediyor." dedi.