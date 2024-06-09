Hastanede dehşet! Hasta yakını, doktora saldırıp burnunu kırdı

Samsun'da hasta yakını, hastanede doktora saldırarak burnunu kırdı.

Son Güncelleme:
Hastanede dehşet! Hasta yakını, doktora saldırıp burnunu kırdı

Samsun'da, 2 yaşındaki M.D.İ. adlı kız çocuğu evlerindeki salıncaktan düşerek yaralandı. Özel bir hastaneye kaldırılan M.D.İ. acil serviste tedavi altına alındı. Acil serviste görevli Dr. Ahmet Kurt, çocuğun çekilen tomografisini inceleyeceği sırada çocuğun babası H.İ. ile kardeşi Ş.İ.'nin saldırısına uğradı.

Doktorun odasındaki bilgisayar yere düşüp zarar görürken, Dr. Kurt saldırıyı yara almadan atlattı. Hastaneye polis sevk edildi. Ağır yaralı olan çocuğun tomoğrafi filmini incelemek için başka odaya giden Dr. Ahmet Kurt, çocuğun beyin kanaması geçirdiğini tespit edince acil olarak Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevkine karar verdi. Çocuğu kırmızı odada sedyeye koyan Dr. Kurt, sevk sırasında ambulansta yanında olacak olan çocuğun annesine ne yapması gerektiğini anlattığı sırada çocuğun babası Dr. Ahmet Kurt'a aniden yumruk atıp bununu kırıp yere düşürdü. Hastaneye yatışı yapılan doktorun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Dr. Ahmet Kurt, "Düşme sonucu hastanemize gelen çocuğun filmini incelemek için sisteme düşmesini beklerken babası ve çocuğun amcası bana saldırdı. Kendimi korudum ancak bilgisayar kırıldı, masa dağıldı. Hastaneye polis gelince çocuğun filmini incelemek için başka odaya geçtim. Burada filmi inceleyip beyin kanamasını tespit edip Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevkine karar verdik. Çocuğun annesine ambulansta ne yapması gerektiğini anlatırken, çocuğun babası yumrukla bana saldırdı" dedi.

Olayla ilgili H.İ. ile kardeşi Ş.İ. polis tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
(MAY-KU-Y)

9.06.2024 06:54:40 TSI
NNNN

Kaynak: İHA

Etiketler
Samsun Hastane doktor Saldırı
Son Güncelleme:
Bir süredir ortalıkta yoktu. Farah Zeynep Abdullah'ı mahkemelik edecek sözler Bir süredir ortalıkta yoktu. Farah Zeynep Abdullah'ı mahkemelik edecek sözler
Kızılcık Şerbeti'nde neler oluyor? En etkili oyuncu diziye veda etti Kızılcık Şerbeti'nde neler oluyor? En etkili oyuncu diziye veda etti
Acun Ilıcalı 'Aziz Yıldırım canlı yayına çıkarsa hiçbir şey bilmiyorum' demişti! O sözler, tarihi yayın öncesi sosyal medyada gündem oldu Acun Ilıcalı'nın Aziz Yıldırım hakkındaki sözleri gündem oldu: 'Canlı yayına çıkamaz' demişti
Kahramanmaraş'ta 4.3 büyüklüğünde deprem! Kahramanmaraş'ta 4.3 büyüklüğünde deprem!
ÇOK OKUNANLAR
Ev sahiplerine kötü haber! Yüksek kira beklentisiyle boş tutulan evlerin vergisi artırılacak Yüksek kira beklentisiyle boş tutulan evlerin vergisi artırılacak
Seçim öncesi “Benim için bu bir final" demişti: AKP'de Erdoğan sonrası koltuğa kimin geçmesi bekleniyor? AKP'de Erdoğan sonrası koltuğa kimin geçmesi isteniyor?
Hastanede dehşet! Hasta yakını, doktora saldırıp burnunu kırdı Hastanede dehşet! Hasta yakını, doktora saldırıp burnunu kırdı
Ablaları için yardım istemiş... Koşarak Erdoğan’a sarılan kız Nihal-Bahar Candan’ın kardeşi çıktı Koşarak Erdoğan’a sarılan kız Nihal-Bahar Candan’ın kardeşi çıktı
ÇEDES hız kesmiyor... Camide palyaçolu kültür şenliği! Camide palyaçolu kültür şenliği!