Acun Ilıcalı 'Aziz Yıldırım canlı yayına çıkarsa hiçbir şey bilmiyorum' demişti! O sözler, tarihi yayın öncesi sosyal medyada gündem oldu
Fenerbahçe'deki başkanlık seçimi öncesi bu akşam saat 23.00'te Ali Koç ve Aziz Yıldırım Habertürk TV ekranlarında karşı karşıya gelecek. Yayın öncesi Acun Ilıcalı'nın Aziz Yıldırım hakkında söylediği "Aziz Yıldırım, Ali Koç ile tartışmaya girsin, canlı yayına çıksın ben hiçbir şey bilemiyorum diyeceğim" ifadeleri gündem oldu.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, adaylığını açıklayan Aziz Yıldırım'a canlı yayın çağrısı yapmıştı. Yıldırım, Koç'un açıklamasına yanıt vererek canlı yayına çıkmayı kabul etti.
ACUN ILICALI'NIN AÇIKLAMASI GÜNDEM OLDU
Yaşanan gelişmeler sonrasında Ali Koç'un listesinde bulunan Acun Ilıcalı'nın katıldığı canlı yayındaki bir açıklaması gündem oldu.
"GİREMEZ, KONUŞAMAZ Kİ..."
Gazeteci Candaş Tolga Işık'ın sorusuna yanıt veren Ilıcalı şu sözleri söylemişti:
"Aziz Yıldırım böyle bir tartışmaya giremez zaten. Giremez, konuşamaz ki...Aziz Yıldırım, Ali Koç ile tartışmaya girsin, canlı yayına çıksın ben hiçbir şey bilemiyorum diyeceğim."
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