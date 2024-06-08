Acun Ilıcalı 'Aziz Yıldırım canlı yayına çıkarsa hiçbir şey bilmiyorum' demişti! O sözler, tarihi yayın öncesi sosyal medyada gündem oldu

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, adaylığını açıklayan Aziz Yıldırım'a canlı yayın çağrısı yapmıştı. Yıldırım, Koç'un açıklamasına yanıt vererek canlı yayına çıkmayı kabul etti.

ACUN ILICALI'NIN AÇIKLAMASI GÜNDEM OLDU

Yaşanan gelişmeler sonrasında Ali Koç'un listesinde bulunan Acun Ilıcalı'nın katıldığı canlı yayındaki bir açıklaması gündem oldu.

"GİREMEZ, KONUŞAMAZ Kİ..."

Gazeteci Candaş Tolga Işık'ın sorusuna yanıt veren Ilıcalı şu sözleri söylemişti:

"Aziz Yıldırım böyle bir tartışmaya giremez zaten. Giremez, konuşamaz ki...Aziz Yıldırım, Ali Koç ile tartışmaya girsin, canlı yayına çıksın ben hiçbir şey bilemiyorum diyeceğim."