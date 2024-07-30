Hastane Önünde Kanlı Kavga! Alacak Verecek Meselesinde Bir Kişi Bıçaklandı, Saldırgan Serbest Bırakıldı

Samsun'da alacak-verecek tartışmasında kan döküldü. Bir kişi bıçaklanarak hastanelik olurken, bıçaklı saldırgan serbest bırakıldı.

Hastane Önünde Kanlı Kavga! Alacak Verecek Meselesinde Bir Kişi Bıçaklandı, Saldırgan Serbest Bırakıldı

Samsun'un Atakum ilçesi Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ek Hizmet Binası önünde bıçaklı kavga meydana geldi.

SALDIRGAN SERBEST BIRAKILDI

Edinilen bilgiye göre, alacak-verecek tartışmasında bıçaklı saldırıya uğrayan İ.Ş. yaralandı. Hastaneye kaldırılan İ.Ş., tedavi altına alındı. Bıçaklı saldırıyı düzenleyen M.Ç., Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen M.Ç. çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: İHA

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