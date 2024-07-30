Dilencinin Sırrı Ortaya Çıktı: Topladığı Para Dudak Uçuklatmıştı!

Elazığ'da zabıta ekiplerinin dilencilere yönelik düzenlediği operasyonda bir dilencinin üzerinden para çıkan dudak uçuklattı. Dilencinin bir günde kazandığı paranın sırrı ortaya çıktı.

Dilencinin Sırrı Ortaya Çıktı: Topladığı Para Dudak Uçuklatmıştı!

Elazığ'da zabıta ekiplerinin dilencilere yönelik düzenlediği operasyonda bir dilencinin üzerinden 10 bin 780 lira çıktı. Ekipler dilencinin üzerinden çıkan parayı saydıktan sonra işlem yaparak el koyarken, dilencilere ise kabahatler kanunundan işlem yaptı. Dilencinin 10 bin 780 lirayı bir günde topladığı öğrenildi.

AYNI SOKAĞI MESKEN TUTMUŞ

Yaşlı adamı daha önceden de dilenirken gördüğünü belirten vatandaşlardan Muhammet Dalgakıran, “Belirtilen şahıs daha önceden de çalıştığım iş yerine defalarca gelmişti. Hatta madeni para verdiğimiz zaman parayı beğenmeyerek aldığı parayı üstümüze attığı günlerde oldu. Sosyal medyada gördüğümüz kadarıyla şahsın dilenci olmadığını ve akli dengesinin yerinde olmadığını belirtiyorlar ancak, öyle bir durum olduğunu bilemiyorum.

Yalnız kendisi bulunmuş olduğumuz iş yerine daha önceden defalarca gelmişti. Daha önceden kendisi buraya gelerek defalarca para istedi. Sokakta da para istediğini görmüşlüğümüz var.

Gönül ister ki dilenci değil de ihtiyaç sahibi olsun ama bunun gibi sokakta nice insanlar bulunmaktadır. Bizim insanlarımız da vicdani açıdan kendilerine destek sağlamak istediği için para yardımlarında bulunuyorlar. Öneri olarak bunları azaltmamız veya hiç vermememiz gerektiğini düşünüyorum. Bunlar yaşanmazsa eğer bu tür olaylar da otomatik olarak yaşanmayacaktır” dedi.

Kaynak: İHA

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