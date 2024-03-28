Hastalık iddiaları ile gündem gelmişti: Karabük Üniversitesi olayında 8 kişi gözaltına alındı

Karabük Üniversitesi'nde HIV ve HPV vakalarında artış yaşandığı iddialarına ilişkin sosyal medyada yer alan nefret söylemlerine soruşturma başlatıldı. Hakkında gözaltı kararı verilen 10 şüpheliden 8'i yakalandı.

Karabük Üniversitesi'nde HIV ve HPV vakalarında artış yaşandığı iddiaları gündeme gelmişti. Üniversite yönetimi tarafından yapılan açıklamada ise paylaşımların gerçeği yansıtmadığı ifade edilmişti.

İddialara ilişkin sosyal medya üzerinden nefret söyleminde bulunan şahıslara ilişkin soruşturma başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Karabük Üniversitesi'nde yaşanan olaylarla ilgili internette ve sosyal medyada kullanılan nefret söylemleriyle "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme", "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" niteliğinde paylaşımlar yaptığı tespit edilen 10 kişi hakkında gözaltı kararı verdi.

Başsavcılığın talimatı üzerine, emniyet ekiplerince 8 şüpheli gözaltına alınırken 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyonların devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: AA