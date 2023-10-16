Hasta kabulüne başlayan İzmir Bayraklı Şehir Hastanesi'nde işçiler hakları için eylemde

Türkerler-Gama Holding ortaklığında, Yap-İşlet-Devret modeliyle temeli 10 yıl önce atılan ancak açılışı birçok defa ertelenen İzmir Bayraklı Şehir Hastanesi hasta kabulüne başladığı gün hastane yapımında çalışan işçilerinin eylemine sahne oldu. 3 aydır ücretleri ödenmediği için bir süredir eylem yapan inşaat işçileri, hasta kabulünün başladığı gün hastanenin çatısına çıkarak intihar girişiminde bulundu.

İşçilerin başlattıkları eylem üzerine hastane önüne itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çatıdaki işçilerin bulunduğu noktaya önlem amaçlı hava yatağı açıldı.

“6 GÜNDÜR OTURMA EYLEMİ YAPTIK, BİZE ULAŞAN HİÇ KİMSE OLMADI”

Hastanenin şantiyesinde çalışan haklarını alamayan işçiler de arkadaşlarının çatısına çıktığı hastaneye geldi. İşçilerden Zafer Sevimli, mağduriyetin giderilmesi için yetkililere seslendi:

“Her üç ayda bir maaş alıyoruz. Burada altı ayda bir kurumlar değiştiği için önceki hak edişleri kabul etmiyor. Her zaman olan işçilere oluyor, işçiler mağdur kalıyor. Herkes hakkını savunuyor. Herkes hakkı, ailesi, çocuğu için burada. Ben kendim formenlik yapıyorum, ekip getirdim. Benimle birlikte ekibim de mağdur kaldı. Ana firmadan para istediğimiz zaman bize ‘para yok’ diyorlar. Biz burada gece gündüz çalışırken bize baskı uyguluyorlardı, biz de İzmirlilerin hakkı için bitirmeye çalışıyoruz. Burada daha altı aylık işimiz var. Biz buradan işçi derneklerine de sesleniyoruz; bizim hakkımızı savunsunlar, bizim hakkımızı versinler. Altı gündür burada oturma eylemi yaptık bize ulaşan hiç kimse olmadı, bizi soran biri olmadı. Bizi takan bile olmadığı için arkadaşlar mecburiyetten bu yönteme kalkıştılar. Gördüğünüz arkadaşlarımız altı aydır mağdur, para alamıyorlar. Çoluğu çocuğu, rızkı için çalışıyor. Kimse buradan para alamadığı için, mağduriyetini gidermek ve sesini Türkiye’ye duyurmak için arkadaşlar oraya çıktı. Para ödenmezse bu işin sonu kötüye gidebilir, oraya başka arkadaşlar ilave edilebilir. Biz sadece hakkımızı istiyoruz”

On beş aydır hastanenin şantiyesinde çalışan Salih Artil de son üç aydır para alamadığını belirtti, “Altı tane çocuğum var, dört tanesi okul okuyor ve kiracıyım. Kartlarla yaşamımızı bir şekilde idame ediyoruz. Borçlar birikiyor, gelir olmayınca olmuyor” diye konuştu.

“SON 3 AYDIR ASGARİ ÜCRET BİLE ALAMADIM”

Şanlıurfa’dan çalışmaya gelen bir başka şantiye işçisi de asgari ücret bile alamadığını anlattı:

“Şanlıurfa Viranşehir’den geliyorum, burada beş aydır çalışıyorum. Beş tane çocuğum var, borcum var, ödeyemiyoruz. Çalışıyorum diye kimse borç para da vermiyor. Burada çaresiz kaldık. Ailemizi de özledik. Son üç aydır para almıyorum, asgari ücret bile alamadım. Beş buçuk aydır eve gidemedim, burada abimden, babamdan borç alarak idare ediyorum. Bizim paramızı versinler, yeter artık. Burada herkes muhtaç, kimse keyfi olarak gelmedi. Biz mecburuz, nereye gideceğiz? Çocuklarımız perişan halde. Hakkımızı istiyoruz, başka bir şey değil”

“CESEDİMİZ ÇIKAR AMA PARAMIZI ALMADAN GİTMEYİZ”

Mehmet Sevincek de seslerini duyuramamaktan yakındı ve karşılarında muhatap bulamadıklarını ifade etti:

“Üç aydır bıçak kemiğe dayandı. Biz de paramızı almazsak buradan cesedimiz çıkar ama paramızı almadan hiçbir yere gitmeyiz. Adamlar bizimle, aklımızla alay ediyor. Altlarında son model araba var. Çocuklarının her biri özel okulda okuyor. İşçi hiç kimsenin umrunda değil. İşçi ne yapıyor, ne yiyor, derdi var mı, parası, ihtiyacı var mı, hiç kimsenin umrunda değil. Bizi muhatap alsın biri artık, Sağlık Bakanlığı’ndan gelsinler. Sabahtan beri çocuklar çatıda, muhatap bile olmuyorlar. Umurunda değil hiç kimsenin. İnsanlık bu kadar basit olmuş. Sabahtan beri güneşin altında çocuklar. İçinde Allah korkusu olan, içinde vicdanı olan buraya gelip konuşma yapar. Türker&Gama’dan muhatap olacak kimse yok şu an”

İşçilerin çatıdaki bekleyişi sürerken aşağıda da firma yetkilileri ile işçi temsilcileri arasında müzakere görüşmeleri yürütüldü. Firma tarafından ücretlerin ödeneceği sözünün verilmesi üzerine, çatıdaki işçiler aşağı indirildi.