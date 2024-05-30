Haluk Levent'ten dikkat çeken İbranice mesaj: 'İsrail halkına...'

İsrail'in, Filistin'de işlediği katliama tepki gösteren Haluk Levent, sosyal medya hesabından İbranice paylaşımda bulunarak, İsraillilere seslendi.

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Haluk Levent'ten dikkat çeken İbranice mesaj: 'İsrail halkına...'

Ekim ayından bu yana İsrail ablukasında olan Gazze'ye yönelik saldırılar aralıksız devam ediyor.

Son olarak İsrail, pazar günü ve salı günü sivillerin yaşadığı çadırlara saldırı düzenlemiş ve 70'e yakın sivil hayatını kaybetmişti.

Dünya kamuoyunda İsrail'e yönelik tepkiler devam ederken, Sanatçı Haluk Levent'ten de dikkat çeken bir paylaşım geldi.

Sosyal medya hesabı X (Twitter) üzerinden paylaşımda bulunan Levent, İsrail halkına İbranice sözlerle seslendi.

Levent paylaşımında "İsrail halkına, Size ne söylendi bilmiyorum ama geçmişte soykırıma uğramış bir halkın torunları olarak Filistin'deki soykırıma son verin" ifadelerini kullandı.

Haluk Levent'in paylaşımı şu şekilde:

Haluk Levent'ten dikkat çeken İbranice mesaj: 'İsrail halkına...' - Resim : 1

Kaynak: Gerçek Gündem

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