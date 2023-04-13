Haluk Levent ödülü reddetti

TIME'ın 'en etkili 100 kişi' listesinde yer alan Haluk Levent ödülü reddettiğini açıkladı.

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Haluk Levent ödülü reddetti

Müzisyen ve Ahbap Derneği'nin kurucusu Haluk Levent, TIME Dergisi'nin her yıl geleneksel olarak yayınladığı en etkili 100 isim listesinde yer aldı.

"İÇERİK BENİ ÜZDÜ"

Levent, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ödülü reddettiğini ve Amerika'ya gitmeme kararı aldığını duyurdu.

Levent paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Resmi açıklama geldi az önce. İngiltere Kralı Charles ABD Başkanı Joe Biden, Elon Musk, Beyonce, Messi, Bella Hadid, Janet Yellen ile birlikte en etkili 100 kişi içine seçilmişim. Türkiye’den 182 kişi önerilmiş. Editörler araştırma yapmış. Twitter’da dünya sıralamasındaki gücü. Görüntülenme ve etkileşim gücü. Üye sayısı. Ahbap’ın geçmişte ve son depremdeki çalışmalar. Ama içerik beni üzdü.

Referans olan kişi, Türkiye Cumhuriyeti devletinin benim çalışmalarım üzerinden eleştirilmesi kabul edeceğim bir husus değil. Bu sebeple ödülü reddediyorum ve Amerika’ya gitmeme kararı aldım.

Deprem sürecinde tüm devlet kurumları, hükümet, tüm muhalefet, belediyeler ve 18 bin STK yani tüm ülke tek yürek olup herkes elinden geleni yapıyorken bu tartışmaların içine girmeme kararı aldım. Bilginize."

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Haluk Levent
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