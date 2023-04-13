Bozcaada ve Gökçeada feribot seferlerine fırtına engeli
Gökçeada ve Bozcaada'da yarın yapılması planlanan bazı feribot seferlerinin yapılamayacağını açıklandı.
Çanakkale Boğazı ile Adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş, Ege Denizi'nin kuzeyinde etkili olması beklenen fırtına nedeniyle Geyikli-Bozcaada ve Kabatepe-Gökçeada hattında yarın yapılması planlanan bazı feribot seferlerinin yapılamayacağını duyurdu.
Açıklamaya göre, Bozcaada'dan saat 14.00, Geyikli'den saat 15.00 seferleri iptal edildi; Kabatepe-Gökçeada hattında Gökçeada'dan saat 13.00, Kabatepe'den saat 15.00 seferleri yapılamayacak.
Kaynak: Gerçek Gündem
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