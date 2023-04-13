Bozcaada ve Gökçeada feribot seferlerine fırtına engeli

Çanakkale Boğazı ile Adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş, Ege Denizi'nin kuzeyinde etkili olması beklenen fırtına nedeniyle Geyikli-Bozcaada ve Kabatepe-Gökçeada hattında yarın yapılması planlanan bazı feribot seferlerinin yapılamayacağını duyurdu.

Açıklamaya göre, Bozcaada'dan saat 14.00, Geyikli'den saat 15.00 seferleri iptal edildi; Kabatepe-Gökçeada hattında Gökçeada'dan saat 13.00, Kabatepe'den saat 15.00 seferleri yapılamayacak.

Kaynak: Gerçek Gündem